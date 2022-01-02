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Giriş Tarihi: 2.1.2022

Hoca kıyımında bir numarayız

Hoca kıyımında bir numarayız

Trabzonspor, G.Saray, Konya, Hatay, Gaziantep, Sivasspor, Altay ve Giresun ilk yarıyı sezona başladıkları teknik direktörlerle tamamladı

Süper Lig, hoca kıyımında zirveyi kimseye bırakmıyor… İlk yarı biterken yaşanan teknik adam değişimi ile geçen yıl olduğu gibi Avrupa'nın bir numarası olduk. Son olarak Alanyaspor Bülent Korkmaz ile yollarını ayırırken 12 takım 15 hocayla vedalaştı.
Kasımpaşa 19 haftalık maratonda 3 teknik adam (Şenol Can, Cihat Arslan, Hakan Kutlu) birden değiştirdi. Hakan Kutlu 51 günle en az süre bulan isim oldu. Cihat Arslan ise 65 gün takımın başında kalabildi.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta iki kupa kaldırarak büyük başarıya imza atan Sergen Yalçın, bu sezon hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlar sonrası görevden ayrıldı. Yalçın'ın yerine altyapı hocası Önder Karaveli getirildi.



AVRUPA'DA YAKLAŞABİLEN YOK
İki sezondur +20'nin üzerinde takımla mücadele etmenin de etkisiyle Süper Lig'de ortalamanın üzerine çıkıldı. Geçen sezon 33 hoca değişikliği ile rekora imza atılırken, 2019-20'de 19, 2018-19, 2017- 18'de 18'er, 2016-17'de de 20 değişiklik olmuştu. Böylece 5.5 sezonda toplam rakam 123'ü buldu. Avrupa'nın 10 ligindeki teknik direktör değişimi ile kıyaslandığında bu sizon çift haneli rakama sadece Türkiye (15) ulaştı. İngiltere, İspanya, Portekiz ve Rusya 9'ar değişiklikle 2. sırayı aldı. Onları Ukrayna (8) takip etti. Başarısızlığı teknik adamda aramayan ve en az hamleyi yapan ülkeler ise İtalya (5) ve Fransa (4) oldu.

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