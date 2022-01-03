Bundesliga’daki futbolcular sezonun ilk yarısının en iyilerini seçti

DENİZ AYTEKİN EN İYİ HAKEM

En iyi hakem kategorisinde ise 43 yaşındaki Türk kökenli hakem Deniz Aytekin yüzde 38,5 ile en fazla oyu aldı. Bundesliga'daki futbolcular "Şu an dünyanın en iyi futbolcusu kim?" sorusuna da yüzde 43,2 ile Robert Lewandowski cevabını verdi. Liverpool'da oynayan Muhammed Salah yüzde 20,5 ile ikinci, Paris Saint-Germain'de forma giyen Arjantinli futbolcu Lionel Messi de yüzde 11,5 ile üçüncü oldu.

Liverpool'u çalıştıran Jürgen Klopp da yüzde 34,6 ile şu anda dünyanın en iyi teknik direktörü seçildi.

