Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bundesliga'daki futbolcular sezonun ilk yarısının en iyilerini seçti
Giriş Tarihi: 3.1.2022 15:10

Bundesliga'daki futbolcular sezonun ilk yarısının en iyilerini seçti

AA
Bundesliga’daki futbolcular sezonun ilk yarısının en iyilerini seçti

Bundesliga'da forma giyen futbolcular, Bayern Münih’in Polonyalı forvet oyuncusu Robert Lewandowski’yi sezonun ilk yarısının en iyi futbolcusu seçti.

Kicker dergisinin geleneksel olarak düzenlediği oylamada sezonun ilk yarısının en iyileri Bundesliga'da forma giyen 234 futbolcunun oyuyla belirlendi.

Futbolcuların yüzde 39,7'si Lewandowski'yi ilk yarının en iyi futbolcusu seçerken, Lewandowski'yi yüzde 17,9 ile Borussia Dortmund'un Norveçli futbolcusu Erling Haaland ve yüzde10,3 ile Leipzig'de oynayan Fransız futbolcu Christopher Nkunku takip etti.

En iyi kaleci kategorisinde yüzde 30,3 ile Bayern Münih'in file bekçisi Manuel Neuer en fazla oyu alırken, Freiburg'u çalıştıran Christian Streich de yüzde 22,2 ile en iyi teknik direktör seçildi.

DENİZ AYTEKİN EN İYİ HAKEM
En iyi hakem kategorisinde ise 43 yaşındaki Türk kökenli hakem Deniz Aytekin yüzde 38,5 ile en fazla oyu aldı. Bundesliga'daki futbolcular "Şu an dünyanın en iyi futbolcusu kim?" sorusuna da yüzde 43,2 ile Robert Lewandowski cevabını verdi. Liverpool'da oynayan Muhammed Salah yüzde 20,5 ile ikinci, Paris Saint-Germain'de forma giyen Arjantinli futbolcu Lionel Messi de yüzde 11,5 ile üçüncü oldu.

Liverpool'u çalıştıran Jürgen Klopp da yüzde 34,6 ile şu anda dünyanın en iyi teknik direktörü seçildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Kira artış oranı 2022 belli oldu! Aralık enflasyon verisi sonrası kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?
SON DAKİKA | Aralık ayı enflasyon oranı belli oldu! Merakla beklenen 2021 enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı
Hayatı filmdeki terörist rolüyle karardı! 'Hatıra diye paylaştım kabusum oldu'
Yunan basınında Türkiye paniği! Kuklalarla durdurmaya çalışacaklar!
Son dakika: 2 ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2021 ihracat rakamını açıkladı: Bu bir rekordur
SON DAKİKA | Merkez Bankası'ndan yeni döviz kararı! Talimatı yayımladı: Dikkat çeken saat 17:30 detayı
İBB-PKK birlikteliğine isyan etti: Başıma bir şey gelirse sorumlusu Ekrem İmamoğlu
Aralık ayı için enflasyon beklentisi belli oldu
Emeklilik için yaşı bekleyen de kıdemini alır! Çalışana yüksek "kıdem tazminatı" formülü SABAH'ta
ARKADAŞINA GÖNDER
Bundesliga'daki futbolcular sezonun ilk yarısının en iyilerini seçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA