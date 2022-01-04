Günün tartışması: Galatasaray’da Başkan Burak Elmas ile Fatih Terim arasında sorun var mı? Bu iş nereye gider?

MURAT ÖZBOSTAN
Küçük hamlelerle Terim'i köşeye sıkıştırma planı! BURAK Elmas başkanlık görevine gelirken Fatih Terim'in ismini kullanarak seçimde avantaj sağlamıştı.. Aradan çok sular aktı... Hem lig hem de Türkiye Kupası'na veda edilmesi Burak Elmas'ı harekete geçirdi. Galatasaray'ınAvrupa'daki başarısı olmasaçoktan Fatih Terim'in istifasıistenecekti. Şimdi yapılan küçük küçük hamleler ile Terim köşeyesıkıştırılmak isteniyor. İkilinin son yaptığı toplantıda da iplerin çok gerildiğini duyduk.. Hem transfer hem teknik kadro meselesinde fikirler uyuşmadı. Başkan BurakElmas'ın Fenerbahçe BaşkanıAli Koç ile olan yakın ilişkilerinide unutmayalım!.. Neden mi? Hatırlayın Koç, geçen sezon Fatih Terim için "Sokak kabadayısı" dahil birçok şey söylemişti. Özetle önümüzdeki günlerde Fatih Terim, "Ben yokum" derse hiç şaşırmam. Ama takımı Avrupa'da yoluna devam ederken bunu asla yapmaması lazım! Bırakmak doğru olmaz.
LEVENT TÜZEMEN
Elmas ile Terim arasındaki gerginliğin kazananı olmaz
KONU Galatasaray ise gerisi teferruattır sözünden hareketle Başkan Burak Elmas veteknik direktör Fatih Terimegolarını bir kenara koymalılar. Medyada uçuşan bilgi akışına bakarsak Başkan Elmas ile Terim'in bir gerginlik yaşadığını hissediyoruz. Bu gerginliğinkazananı olmaz. Başkan Burak Elmas çıkıp iki şey söylemelidir: 1- Hoca ile aramızda sorun yok. Yola devam ediyoruz. Yarıştan kopmadık. Avrupa'da bir hedefimiz var. 2- Transferlerde yönetim olarak hareket edeceğiz, Fatih hocamızın da bilgisine başvuracağız. Bütçemize göre son kararı biz vereceğiz. Bu arada Elmas, Florya'da Terim'in yalnızlığını gidermeli, camiayı yakından bilen, görev yaptığı her dönemde Galatasaray'ın şampiyonluğunu yaşayan Ali Dürüst'ü dışarıdan göreve davet etmelidir. Dürüst, Terim'in yakındostudur. Hem yalnızlığınıgiderir hemde kriz anlarındaçözüm üretir.
ÖMER ÜRÜNDÜL
Güven kaybını gözlemlerse hoca buna kayıtsız kalmaz
BAŞKAN Burak Elmas daha göreve gelmeden çok önce "Benimteknik direktörüm FatihTerim'dir" diye açıklama yaptı. Göreve gelir gelmez de kulüple anlaşması biten Terim'e yeni bir sözleşme imzalattı. Son zamanlarakadar gelen ilişkilerindeben şahsen bir şey görmedimve duymadım. Ama Burak Elmas'ın önce yönetimle sıkıntıları başladı. Kendisine her zaman destek olabilecek, başkan yardımcısı Rezan Epözdemir ile yollarını ayırdı. Bu ayrılığın hemen ardından da Köksal Ünlü'nün istifası geldi. Tabii bir de şu var; işler kötü giderken, her ne kadar başkan ile teknik adamın arası iyi de olsa bir takım sorunlar ortaya çıkmaması mümkün değil. Galatasaray'ın transfereihtiyacı var. Ama bu transferiyapacak bir bütçe ortada yok. Benim tanıdığım Fatih Terim eğer kendisine karşı başkanın itimat kaybını gözlemlerse buna kayıtsız kalmaz. Gerekirse kendisibırakır.