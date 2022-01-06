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Giriş Tarihi: 6.1.2022 23:46 Son Güncelleme: 6.1.2022 23:49

Cengiz Ünder'den Abdullah Avcı'ya övgü! "Futbolu ondan öğrendim..."

Cengiz Ünder’den Abdullah Avcı’ya övgü! Futbolu ondan öğrendim...

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, futbolu Abdullah Avcı'dan öğrendiğini söyleyerek eski hocası hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, verdiği röportajda eski hocası Abdullah Avcı hakkında övgü dolu sözler kullanırken futbolu ondan öğrendiğini söyledi.

BeIN Sports'a konuşan Cengiz Ünder, "Futbolu Abdullah Avcı'dan öğrendim. Taktik bilgisi çok yüksek bir hoca. Avrupa'da da bunları gördüğüm için biliyorum. Çok üst düzey bir analiz sistemi var, rakibin en etkili oyuncularını durdurabiliyor."

Beni çok genç yaşta Süper Lig'de oynattı. Ondan sonra Roma'ya gittim. Benim için çok değerli bir hoca." ifadelerini kullandı.

Cengiz Ünder, 2016-2017 sezonunda Medipol Başakşehir'de Abdullah Avcı ile birlikte çalıştı.

Cengiz, 2016 yazında Altınordu'dan 4.8 milyon euroya Başakşehir'e transfer oldu. Milli futbolcu sezon sonunda ise 14.25 milyon euroya İtalyan ekibi Roma'nın yolunu tuttu.

24 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon Marsilya formasıyla 20 maçta 6 gol attı ve 1 de asist yaptı.

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Cengiz Ünder'den Abdullah Avcı'ya övgü! "Futbolu ondan öğrendim..."
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