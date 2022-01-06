Cengiz Ünder'den Abdullah Avcı'ya övgü! "Futbolu ondan öğrendim..."

BeIN Sports'a konuşan Cengiz Ünder, "Futbolu Abdullah Avcı'dan öğrendim. Taktik bilgisi çok yüksek bir hoca. Avrupa'da da bunları gördüğüm için biliyorum. Çok üst düzey bir analiz sistemi var, rakibin en etkili oyuncularını durdurabiliyor."