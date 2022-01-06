İki kez görüştü Löw reddetti

Pereira’nın ayrılmasından sonra başkan Koç, 2 defa konuştuğu Löw’ü ikna edemedi. Alman hocanın alternatifi olarak Slaven Bilic öne çıkarken tek yerlit eknik direktör adayı İsmail Kartal
Süper Lig'de 10 Ocak pazartesi günü sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçı öncesi Fenerbahçe'de teknik direktör arayışında hâlâ somut bir gelişme yok. BaşkanAli Koç'un çok istediğiJoachim Löw konusundabir türlü olumlu sonuç alınamadı. Vitor Pereira'nın ayrılmasından sonra Koç'un bizzat iki kez görüştüğü Alman teknik adam bütün ısrarlara rağmen Fenerbahçe'nin teklifini reddetti.
SLAVEN BİLİC, ÇİN LİGİ'Nİ 5. BİTİRDİ
Fenerbahçe'nin listesindeki ikinci isim ise Slaven Bilic… Çin Ligi'ni Beijing Guoan'ın başında 5. olarak bitiren Hırvat teknik adama, başkan Ali Koç'un ilgisi önceki sezonlarda da vardı. Guoan ile 1 sezondaha sözleşmesi bulunanBilic'in, Löw gelmezseFenerbahçe'ninyeni teknik direktörüolacağına yönelik iddialarda güçleniyor. Portekizli teknik adam Jorge Jesus cephesinde gelişme sağlayamayan sarı-lacivertli yönetimin yerli teknik direktörler içinde ise tek bir adayı var: İsmailKartal…
SLAVEN BİLİC, ÇİN LİGİ'Nİ 5. BİTİRDİ
SON dönemde tekrar artan Kovid-19 vakalarıyla birlikte Fenerbahçe'de oyunculara tekrar iki günde bir test yapılmaya başlandı. Olası bir vaka durumundabulaşma riskini kırmakiçin teknik heyet ve futbolcular 2 gündebir test olmaya devam edecek. Dün de tekrar teste giren sarı-lacivertliler, sonuçların belli olmasından sonra Adana Demir maçının hazırlıklarını sürdürdü.
F.BAHÇE'DE TEKNİK ADAMSIZ 300 GÜN!
TEKNİK direktör Pereria'nın gönderilmesinden bu yana 18 gün geride kalırken sarılacivertliler, yollarını ayırdığı hocaların yerini doldurabilmek için zorlanıyor. 2018-19'da F.Bahçe'ye başkan olan Ali Koç toplamda 6 hoca (Cocu, Koeman, Ersun Yanal, Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Pereira) ile çalışırken, Kanarya teknik direktörsüz 300 günü devirdi.
SAKATLARA ÖZEL PROGRAM VERİLDİ
FENERBAHÇE'DE futbolculara uygulanan testler sonucunda ağrıları olan isimlere özel program uygulanıyor. Mert Hakan, Ferdi, Kim, Novak, Mesut Özil ve Serdar Aziz bireysel çalışmalar yapıyor ancak bu isimlerin ciddi bir sakatlığı bulunmuyor. Sakatlığı nedeniyle tedavileri devam eden Gustavo, kaleci Altay ve Berisha ise takımdan ayrı çalışıyor.
VİTOR PEREİRA GİTTİ AMA ONLAR KALDI
SEZON başında Vitor Pereira'yla birlikte Fenerbahçe'ye gelen kaleci antrenörü Ricardo Filipe Rodrigues Matos ile doktor Angelo Bastos, Portekizli teknik adamın ayrılmasına rağmen görevlerine devam ediyor. Matos ile Bastos'un da yeni teknik direktör belirlenene kadar Fenerbahçe'de kalmaları gündemde.