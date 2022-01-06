ÖZEL | Trabzonspor 3. transferini bitirdi! Tymoteusz Puchacz ile anlaşma sağlandı

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk yarısını en yakın takipçisi Konyaspor'un 7 puan önünde 46 puanla lider tamamladı. Devre arası transfer dönemine hızlı bir girişi yapan Fırtına, yeni sol bekini de Almanya'da buldu ve Tymoteusz Puchacz ile anlaşma sağladı.