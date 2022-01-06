ÖZEL | Trabzonspor 3. transferini bitirdi! Tymoteusz Puchacz ile anlaşma sağlandı

Bordo-mavililer, Jean Evrard Kouassi ve Edin Visca transferlerinden sonra takviyelerine devam ediyor.
Trabzonspor 22 yaşındaki Polonyalı sol bek Tymoteusz Puchacz'ın transferi için kulübü Union Berlin ve oyuncu ile anlaşmaya vardı. Oyuncu kısa süre içerisinde Trabzon'a gelecek.
Tymoteusz Puchacz, bu sezon Union Berlin formasıyla çıktığı 7 maçta 2 asist kaydetti.
22 yaşındaki Polonyalı sol bek, sezon başında Lech Poznan'dan Alman ekibine 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.
Puchacz, Polonya Milli Takımı ile de şu ana kadar 10 maça çıktı.