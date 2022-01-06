Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ÖZEL | Trabzonspor 3. transferini bitirdi! Tymoteusz Puchacz ile anlaşma sağlandı
Giriş Tarihi: 6.1.2022 21:12 Son Güncelleme: 6.1.2022 21:22

ÖZEL | Trabzonspor 3. transferini bitirdi! Tymoteusz Puchacz ile anlaşma sağlandı

YUNUS EMRE SEL
ÖZEL | Trabzonspor 3. transferini bitirdi! Tymoteusz Puchacz ile anlaşma sağlandı

Süper Lig'in ilk yarısını en yakın takipçisi Konyaspor'un 7 puan önünde lider tamamlayan Trabzonspor, transferde hız kesmiyor. Bordo-mavililer Jean Evrard Kouassi ve Edin Visca transferlerinden sonra aradığı sol beki de Almanya'da buldu.

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk yarısını en yakın takipçisi Konyaspor'un 7 puan önünde 46 puanla lider tamamladı. Devre arası transfer dönemine hızlı bir girişi yapan Fırtına, yeni sol bekini de Almanya'da buldu ve Tymoteusz Puchacz ile anlaşma sağladı.

Bordo-mavililer, Jean Evrard Kouassi ve Edin Visca transferlerinden sonra takviyelerine devam ediyor.

Trabzonspor 22 yaşındaki Polonyalı sol bek Tymoteusz Puchacz'ın transferi için kulübü Union Berlin ve oyuncu ile anlaşmaya vardı. Oyuncu kısa süre içerisinde Trabzon'a gelecek.

Tymoteusz Puchacz, bu sezon Union Berlin formasıyla çıktığı 7 maçta 2 asist kaydetti.

22 yaşındaki Polonyalı sol bek, sezon başında Lech Poznan'dan Alman ekibine 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

Puchacz, Polonya Milli Takımı ile de şu ana kadar 10 maça çıktı.

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ÖZEL | Trabzonspor 3. transferini bitirdi! Tymoteusz Puchacz ile anlaşma sağlandı
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