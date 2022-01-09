Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçından sonra konuştu! "Emirhan İlkhan sonuncu değil..."

"EMİRHAN İLKHAN SONUNCU DEĞİL"

Süper Lig'de çıktığı ilk maçta bir gol atan Emirhan İlkhan için ise Halim Okta, "Emirhan'ı çok tebrik ediyorum. Bizim özkaynak düzenimizde Mehmet Ekşi hocamız var. Kendisi hem Beşiktaş hem de Türk futbolu için önemli. Altyapıda iyi oyuncular yetiştirip Türk futboluna kazandırmak istiyoruz. Bir tanesi Emirhan İlkhan ama sonuncu değil. Bu sezon birkaç oyuncu daha kazandırabiliriz. İlerleyen yıllarda da bazı isimleri Türk spor kamuoyuna kazandıracağız. Emirhan gerek kupa gerek bu maçta verilen görevi çok iyi yerine getirdi. İnşallah bundan böyle devam eder" şeklinde konuştu.