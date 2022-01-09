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Giriş Tarihi: 9.1.2022

Nwakaeme görüşme odasına

Nwakaeme görüşme odasına

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Nijeryalı futbolcu ile yarım kalan görüşmeler yeniden başlayacak

Trabzonspor'da gözler iç transfere çevrildi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Nwakaeme ile görüşmeler oyuncunun sakatlanıp ülkesine gitmesi sonrası sekteye uğramıştı. Bordo-mavili yönetim, Malatyaspor maçında sahalara dönen ve karşılaşmanın yıldızı olan Nijeryalı ile tekrar görüşmelere başlamaya hazırlanıyor. Nwakaeme'ye en son 750 bin Euro'su bonus olmak üzere 2 milyon 250 bin Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif edilmişti. Bu sezon 6 gol ve 7 asistle Süper Lig'de gole en fazla katkı sağlayan isim olan 32 yaşındaki yıldız, 2018-19 sezonundan beri bordo-mavili formayı giyiyor.

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