Nwakaeme görüşme odasına

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Nijeryalı futbolcu ile yarım kalan görüşmeler yeniden başlayacak
Trabzonspor'da gözler iç transfere çevrildi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Nwakaeme ile görüşmeler oyuncunun sakatlanıp ülkesine gitmesi sonrası sekteye uğramıştı. Bordo-mavili yönetim, Malatyaspor maçında sahalara dönen ve karşılaşmanın yıldızı olan Nijeryalı ile tekrar görüşmelere başlamaya hazırlanıyor. Nwakaeme'ye en son 750 bin Euro'su bonus olmak üzere 2 milyon 250 bin Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif edilmişti. Bu sezon 6 gol ve 7 asistleSüper Lig'de gole en fazla katkısağlayan isim olan 32 yaşındaki yıldız, 2018-19 sezonundan beri bordo-mavili formayı giyiyor.