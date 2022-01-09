Paşa’nın keyfi yerinde

HAKAN Kutlu ile yollar ayrıldıktan sonra ligde mağlup olmayan Kasımpaşa, sahasında Hatayspor'uda bozguna uğratarak bu sezon ilkkez iki maç üst üste kazandı: 3-1. Daha 1. dakikada Eysseric'in golüyle Güney ekibine şok yaşatan Paşa, 5 dakikada sonra da Umut Bozok ile dubleyi buldu. Oyunun kontrolünü kaybeden Hatayspor, ikinci yarıya 3 değişiklikle start verdi. Ancak gollerin moraliyle lacivert-beyazlılar, Travnik'in harika vuruşuyla durumu 3-0 yaptı. Ömer Erdoğan'ın takımı, 75'te Onur ile farkı ikiye düşürse de kalan bölümdebaşka gol olmayınca mücadele3-1 sona erdi. Kasımpaşa, HakanKutlu'nun gidişinin ardından yardımcıantrenörleriyleçıktığı üç maçtayenilmezken 7puanı hanesine yazdırdı.İstanbul ekibiniantrenörSami Uğurluyönetti.