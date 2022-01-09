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Giriş Tarihi: 9.1.2022

Paşa’nın keyfi yerinde

Paşa’nın keyfi yerinde
HAKAN Kutlu ile yollar ayrıldıktan sonra ligde mağlup olmayan Kasımpaşa, sahasında Hatayspor'u da bozguna uğratarak bu sezon ilk kez iki maç üst üste kazandı: 3-1. Daha 1. dakikada Eysseric'in golüyle Güney ekibine şok yaşatan Paşa, 5 dakikada sonra da Umut Bozok ile dubleyi buldu. Oyunun kontrolünü kaybeden Hatayspor, ikinci yarıya 3 değişiklikle start verdi. Ancak gollerin moraliyle lacivert-beyazlılar, Travnik'in harika vuruşuyla durumu 3-0 yaptı. Ömer Erdoğan'ın takımı, 75'te Onur ile farkı ikiye düşürse de kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele 3-1 sona erdi. Kasımpaşa, Hakan Kutlu'nun gidişinin ardından yardımcı antrenörleriyle çıktığı üç maçta yenilmezken 7 puanı hanesine yazdırdı. İstanbul ekibini antrenör Sami Uğurlu yönetti.

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Paşa’nın keyfi yerinde
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