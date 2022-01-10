Kritik saatler!

Sarı-lacivertli yönetim, tüm şartlarını kabul ettiği ve son görüşmede olumlu sinyaller aldığı Joachim Löw’den yanıt bekliyor. Hırvatlar’a göre ise Biilc’te işlem tamam
Fenerbahçe, teknik direktör listesinin başına koyduğu Joachim Löw ile iki kez görüştü. Son görüşmede 6 milyon Euro teklif edilen Alman teknik adama, ekibiyle çalışma imkânı ve futbola dair geniş yetkiler verildi. 61 yaşındaki çalıştırıcının bu yapıcı fikirlerden etkilendiği, olumsuz görülen tavrında değişim olduğu bildirildi. Löw, tüm bu olumlu rüzgârlara rağmen "Bir yıl dinleneceğimve sezon ortası takım almayacağım" prensibinden vazgeçmeyip teklifi reddederse, o zaman Çin'den ayrılan ve serbest kalan Slaven Bilic yeniden gündeme gelecek. AncakHırvat basınına göre 53 yaşındakihoca Fenerbahçe ile anlaştı ve bubirkaç gün içinde açıklanacak. Löw konusunun Adana Demirspor maçının hemen ardından olumlu veya olumsuz sonuçlanacağı gelen bilgiler arasında.
ALLAHYAR VE ZAJC, HULL CİTY'YE FENERBAHÇE'NİN kiralık gittiği Zorya Luhansk'tan gelen 20 yaşındaki İranlı forveti Allahyar Sayyadmanesh ve Sloven orta saha Miha Zajc yuvadan uçuyor. Sarı-lacivertlilerin iki futbolcusunun, Acun Ilıcalı'nın sahibiolduğu İngiltere Championship ekibi HullCity'ye transfer olacağı iddia edildi. Zajc bu sezon çıktığı 22 maçta 3 gol atarken, Allahyar, Zorya'da 23 karşılaşmada 9 kez ağları sarsmıştı.
2022'YE KADIKÖY'DE BAŞLIYOR SÜPER Lig'de ilk yarıyı 32 puanla 4. sırada kapatan Fenerbahçe, ikinci devreye evinde 'merhaba' diyecek. Sarı-lacivertliler 30 puanlı Adana Demirspor'u saat 20.00'de ağırlarken, takımın başında yine Zeki Murat Göle olacak. Sakatlığı geçen Ferdi kadroda olacak. Ancak fiziksel eksiği nedeniyle 11 başlaması beklenmiyor. Altay Bayındır,Gustavo, Berisha, Crespo veNazım Sangare mücadeledeforma giyemeyecek. Fenerbahçe son 11 lig maçında sadece 3 galibiyet alabildi. (4M-4B)