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Giriş Tarihi: 11.1.2022

Yeni patron %90 Torrent

Yeni patron %90 Torrent

Gözler Florya’da yeni patronun kim olacağına çevrildi. Başkan Elmas, yardımcı antrenör olarak getirmek istediği İspanyol hoca ile anlaştı

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü yabancı olacak. Listedeki ilk aday, SABAH Spor'un 7 Ocak'ta ismini Türkiye'ye duyurduğu Domenec Torrent... Guardiola ile Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de çalıştıktan sonra birinci adamlığa soyunan Torrent, ABD'de New York City ve Brezilya'da Flamengo deneyimleri yaşadı. Başkan Burak Elmas, geçen hafta zoom üzerinden iletişim kurduğu Guardiola'dan eski yardımcısı için olumlu referans aldı. Galatasaray'ın teklifine 'Evet' diyen ve sözleşmesi hazırlanmaya başlayan 59 yaşındaki İspanyol teknik adamın bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Son dakika sürprizi yaşanmazsa, sarıkırmızılı kulübün yeni hocası Domenec Torrent olacak. Torrent'in yanına yerli bir yardımcı antrenör arayışlarının da başladığı öğrenildi. Bu arada B planı olarak Monaco'dan yeni ayrılan 51 yaşındaki Hırvat hoca Niko Kovac'ın da listeye girdiği ifade edildi.

2020'DEN BERİ BOŞTA

Pro Lisans sahibi olan Torrent 4-2-3-1 oyun sistemini tercih ediyor.
Guardiola ile 521 maça çıktı. 2007'de Guardiola'nın ekibine katılmadan önce ve 2018'de ayrıldıktan sonra teknik adam olarak 86 karşılaşma yönetti. (44 G-29 M-13 B)
Barcelona'nın 2008-2012 yılları arasındaki 13 kupalı muhteşem döneminde de Guardiola'nın yardımcısıydı.
59 yaşındaki hoca, Kasım 2020'den bu yana herhangi bir takımda görev yapmıyor.

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Yeni patron %90 Torrent
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