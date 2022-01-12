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Giriş Tarihi: 12.1.2022 11:48

Denizlispor'da Tiago Lopes dönüyor

DHA
Denizlispor’da Tiago Lopes dönüyor

Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 3-0 geriye düştüğü maçta 4-3 yenerek kümede kalma yolunda umutlanan Altaş Denizlispor, geçen sezon sözleşmesini feshettiği Tiago Lopes'le yeniden anlaşma sağladı.

Denizlispor'dan ayrıldıktan sonra hiçbir kulübe imza atmayan 32 yaşındaki futbolcunun kente geldiği ve yeşil-siyahlılarla yeniden mukavele yapacağı kaydedildi. Yaşadığı mali sorunlar nedeniyle transfer yasağı cezası alan Denizlispor'da Lopes'in gelmesi teknik heyeti az da olsa rahatlattı.

Denizlispor'un Süper Lig'e çıktığı 2019'da Kayserispor'dan transfer edilen Portekizli sağ bek ilk senesinde 23 maça çıktı. Geçen sezon ise 24 maç oynayan Lopes, sezon sona ermeden Denizlispor'dan ayrılmıştı. Takımda geçen hafta teknik direktör Fatih Tekke başta olmak üzere yaşanan koronavirüs vakalarının iyileşmesi, sakatların çoğunun dönmesiyle de moral kazanan Ege ekibi cumartesi günü Manisa Futbol Kulübü'nü konuk edecek.

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Denizlispor'da Tiago Lopes dönüyor
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