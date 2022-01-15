Afrika Kupası’na damga vuran olay! Yeni Malatyasporlu Tetteh Boupendza’ya yumruk attı

Koronavirüs pandemisi sebebiyle geçen yıl oynanamayan Afrika Kupası, bu yıl düzenleniyor. Futbol dünyasının gözü Afrika Kupası'na çevrilmişken dev organizasyon tüm heyecanıyla devam ediyor.
Gana, eski Fenerbahçeli yıldız Andre Ayew'in 18. dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, 88. dakikada Allevinah, Gabon'a beraberliği getiren skoru kaydetti.
Karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 sona ereken, müsabaka sonrası saha karıştı. İki takım futbolcuları birbirine girdi.
Yeni Malatyasporlu Tetteh, Boupendza'ya yumruk attı
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da forma giyen Tetteh, bir dönem Hatayspor golcüsü olan Boupendza'yı yumrukladı.
Yıldız golcü yumruk darbesiyle yerde kalırkeni Tetteh ise direkt soyunma odasına gitti.
Maçın hakemi Tetteh'in geri gelmesini bekledi ancak deneyimli futbolcu soyunma odasından geri dönmedi.
Hakem ise Tetteh'in numarası olan 25'i göstererek kırmızı kartını çıkardı. Yıldız futbolcunun kaç maç ceza alacağı ise merak konusu.
1-1 sona eren müsabakanın ardından gruptaki son maçlar öncesinde Gabon puanını 4'e yükseltirken, Gana ise 1 puana çıktı.
Grubun son haftasında Gabon ile Fas kozlarını paylaşacak. Gana ise Komorlar ile mücadele edecek.