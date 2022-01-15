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Giriş Tarihi: 15.1.2022 11:01 Son Güncelleme: 15.1.2022 11:20

Afrika Kupası'na damga vuran olay! Yeni Malatyasporlu Tetteh Boupendza'ya yumruk attı

Afrika Kupası’na damga vuran olay! Yeni Malatyasporlu Tetteh Boupendza’ya yumruk attı

Afrika Uluslar Kupası'nda Gabon ile Gana karşı karşıya geldiği mücadeleye yumruklar damga vurdu. 1-1 sona eren müsabakanın ardından saha karıştı. Yeni Malatyaspor forması giyen Tetteh, bir dönem Süper Lig ekibi Hatayspor'da forma giyen Boupendza'ya yumruk attı.

Koronavirüs pandemisi sebebiyle geçen yıl oynanamayan Afrika Kupası, bu yıl düzenleniyor. Futbol dünyasının gözü Afrika Kupası'na çevrilmişken dev organizasyon tüm heyecanıyla devam ediyor.

Kupada dün Gabon ile Gana karşı karşıya gelirken, müsabakaya Türk futbolunun tanıdık isimleri damga vurdu.

Gana, eski Fenerbahçeli yıldız Andre Ayew'in 18. dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, 88. dakikada Allevinah, Gabon'a beraberliği getiren skoru kaydetti.

Karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 sona ereken, müsabaka sonrası saha karıştı. İki takım futbolcuları birbirine girdi.

Yeni Malatyasporlu Tetteh, Boupendza'ya yumruk attı

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da forma giyen Tetteh, bir dönem Hatayspor golcüsü olan Boupendza'yı yumrukladı.

Yıldız golcü yumruk darbesiyle yerde kalırkeni Tetteh ise direkt soyunma odasına gitti.

Maçın hakemi Tetteh'in geri gelmesini bekledi ancak deneyimli futbolcu soyunma odasından geri dönmedi.

Hakem ise Tetteh'in numarası olan 25'i göstererek kırmızı kartını çıkardı. Yıldız futbolcunun kaç maç ceza alacağı ise merak konusu.

1-1 sona eren müsabakanın ardından gruptaki son maçlar öncesinde Gabon puanını 4'e yükseltirken, Gana ise 1 puana çıktı.

Grubun son haftasında Gabon ile Fas kozlarını paylaşacak. Gana ise Komorlar ile mücadele edecek.

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Afrika Kupası'na damga vuran olay! Yeni Malatyasporlu Tetteh Boupendza'ya yumruk attı
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