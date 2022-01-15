Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: İsmail Kartal ilk maçına çıkıyor! Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında...
Giriş Tarihi: 15.1.2022 18:55 Son Güncelleme: 15.1.2022 18:57

Son dakika: İsmail Kartal ilk maçına çıkıyor! Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında...

Son dakika: İsmail Kartal ilk maçına çıkıyor! Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında...

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'a konuk oluyor. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. İsmail Kartal yönetiminde ilk maçına çıkacak olan Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş ve Altay Bayındır sakatlıları nedeniyle maç kadrosunda yer almıyor.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor. Antalya Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Ligde kötü bir görüntü sergileyen ve ikinci yarıya sahasında Adana Demirspor mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde çıkış yakalamayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler, haftaya 32 puan ve averajla 5. sırada girdi.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

ANTALYASPOR: Boffin, Naldo, Doğukan, Haji, Güray, Kudriashov, Poli, Fredy, Ghacha, Bünyamin, Veysel

FENERBAHÇE: Berke, Min-Jae, Serdar, Osayi, Ferdi, Zajc, Sosa, Özil, İrfan, Rossi, Serdar.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK!

Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor'a karşı 2 futbolcusundan yararlanamıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş ile uzun süreli sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlayamayan Altay Bayındır forma giyemeyiyor.

5 İSİM CEZA SINIRINDA!

Fenerbahçe'de Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi 5 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci, müsabakada kart görmeleri durumunda Altay maçında oynayamayacak.

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Son dakika: İsmail Kartal ilk maçına çıkıyor! Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında...
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