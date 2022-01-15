Son dakika: İsmail Kartal ilk maçına çıkıyor! Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor. Antalya Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Ligde kötü bir görüntü sergileyen ve ikinci yarıya sahasında Adana Demirspor mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde çıkış yakalamayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler, haftaya 32 puan ve averajla 5. sırada girdi.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
ANTALYASPOR: Boffin, Naldo, Doğukan, Haji, Güray, Kudriashov, Poli, Fredy, Ghacha, Bünyamin, Veysel
FENERBAHÇE: Berke, Min-Jae, Serdar, Osayi, Ferdi, Zajc, Sosa, Özil, İrfan, Rossi, Serdar.
FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK!
Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor'a karşı 2 futbolcusundan yararlanamıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş ile uzun süreli sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlayamayan Altay Bayındır forma giyemeyiyor.
5 İSİM CEZA SINIRINDA!
Fenerbahçe'de Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi 5 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci, müsabakada kart görmeleri durumunda Altay maçında oynayamayacak.