Eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi, Premier Lig yolcusu!

Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Kosovalı forvet Vedat Muriqi'yi, İngiliz ekipleri kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe'den 2020-2021 sezonu başında Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'ye, İngiliz kulüpleri talip oldu.
LEEDS UNİTED VE WEST BROMWİCH ALBİON DEVREDE
Sarı-lacivertlilerin de kiralamak istediği Kosovalı futbolcu için İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United ile Championship'den West Bromwich Albion devreye girdi.
SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILACAKİngiliz basınında yer alan habere göre iki ekibin de Vedat'ı devre arasında kiralık olarak kadrosuna katmak istediği, sezon sonunda ise Muriqi'nin performansına göre satın alma opsiyonunu kullanacakları belirtildi.
Vedat Muriqi, bu sezon Lazio formasıyla Seri A'da 11 maçta forma giyerken, 1 asist yaptı.