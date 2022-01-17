Miralem Pjanic kararını verdi! Beşiktaş’ta kalacak mı?

Beşiktaş'ta geleceği en çok merak edilen isimlerin başında Miralem Pjanic geliyor. Deneyimli yıldızın sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek ve Barcelona'ya dönecek. Ancak Boşnak orta saha, siyah-beyazlı ekipte kalmak istiyor.
Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic, gelecekle ilgili planlarını şekillendirmeye başladı.
Boşnak futbolcu, İstanbul'da mutlu olduğu, kulübü de benimsediği için yeni sezonda da siyah-beyazlılarda kalmak istiyor.
Kartal'ın kiralama ücreti ödemediği ancak yıllık ücretinin 2 milyon 750 bin Euro'luk kısmını karşıladığı 31 yaşındaki futbolcudan yönetim de memnun.
SEZON SONU MASAYA OTURACAKLAR
Pjanic'in iş disiplini ve karakterinin Başkan Ahmet Nur Çebi ile ekibini fazlasıyla etkilediği belirtildi. Yönetim, sezon bitiminde Barcelona ile yıldız oyuncuyu yeniden kiralamak için masaya oturacak.
Ancak Beşiktaş'ın, Katalan ekibinde yıllık net maaşı 9 milyon Euro olan Pjanic'le yoluna devam edebilmesi için Barça'nın, yeniden bu paranın büyük bir bölümünü karşılaması gerekiyor.
BATSHUAYİ'YE TAM DESTEK
Sezon başından bu yana son vuruşlardaki başarısızlığı nedeniyle eleştirilen Michy Batshuayi, 1-0 kazanılan Gaziantep FK maçında ağları sarsarak moralini bir nebze olsun düzeltti.
Duygusal bir yapıya sahip olan ve kötü oynadığı karşılaşmaların ardından içine kapanan 28 yaşındaki forvete yönetim, teknik heyet ve takım arkadaşlarının büyük destek verdiği belirtildi.
Batshuayi ise Karagümrük filelerini de havalandırarak, bu sezon ilk kez üst üste 3 maçta gol atmayı hedefliyor. Belçikalı yıldızın, Süper Lig'de toplamda 8 golü bulunuyor.