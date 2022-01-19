Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fırtına'da Marek Hamsik gelişmesi! Trabzonspor'un Giresunspor maçı ilk 11'i belli oldu
Giriş Tarihi: 19.1.2022 18:35 Son Güncelleme: 19.1.2022 18:51

Son dakika: Fırtına'da Marek Hamsik gelişmesi! Trabzonspor'un Giresunspor maçı ilk 11'i belli oldu

Son dakika: Fırtına’da Marek Hamsik gelişmesi! Trabzonspor’un Giresunspor maçı ilk 11’i belli oldu

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Karadeniz derbisinde lider Trabzonspor, Giresunspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetiyor .Bordo-mavililerde milli takım kampında bulunan Kouassi, sakatlıkları devam eden Djaniny ve Trondsen ile koronavirüs testi pozitif çıkan Nwakaeme, maç kadrosunda yer almıyor.

Son dakika haberi... Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında GZT Giresunspor ile karşılaşacak. Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek. Ligde 50 puanla lider durumda bulunan bordo-mavili takım, rakibi karşısında kazanarak yoluna devam etmeyi hedefliyor.

TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ BELLİ OLDU!

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Berat, Dorukhan, Bakasetas, Visca, Abdülkadir Ömür, Cornelius.

Sahasında bu sezon 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Karadeniz ekibi, iç sahadaki yenilmezliğini de sürdürerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.

Bordo-mavililerde milli takım kampında bulunan Kouassi, sakatlıkları devam eden Djaniny ve Trondsen ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Nwakaeme, kadroda yer alamayacak. Ayrıca ağrıları bulunan ağrıları bulunan Marek Hamsik de maç kadrosunda bulunmuyor.

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Son dakika: Fırtına'da Marek Hamsik gelişmesi! Trabzonspor'un Giresunspor maçı ilk 11'i belli oldu
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