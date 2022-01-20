Son dakika: Arda Turan'dan flaş sözler! "Utanıyorum..."

Arda Turan'ın açıklamaları şöyle:

"İşimiz çok zor, çok zor durumdayız. Açıkçası bu durumdan çıkmak zorundayız. Ligi, şampiyonluğu kaybettik. UEFA'ya kadar en iyi şekilde toparlayıp onu motivasyon kaynağı olarak almalıyız. Bulunduğumuz durum bize yakışmıyor, utanmalıyız. Kendim utanıyorum."