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Giriş Tarihi: 20.1.2022 22:17 Son Güncelleme: 20.1.2022 22:29

Son dakika: Arda Turan'dan flaş sözler! "Utanıyorum..."

Son dakika: Arda Turan’dan flaş sözler! Utanıyorum...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa karşısında 3-1 mağlup oldu. Bu mağlubiyetle birlikte küme düşme hattıyla arasındaki puan farkı 4'e inen sarı-kırmızılılar, büyük bir tehlikenin içinde. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Arda Turan, çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda oynadığı Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 11 karşılaşmada 1 galibiyet aldı.

Cimbom, söz konusu müsabakalarda 6 mağlubiyet, 4 beraberlik elde ederken, tek galibiyetini de Antalyaspor karşısında aldı.

Arda Turan'ın açıklamaları şöyle:

"İşimiz çok zor, çok zor durumdayız. Açıkçası bu durumdan çıkmak zorundayız. Ligi, şampiyonluğu kaybettik. UEFA'ya kadar en iyi şekilde toparlayıp onu motivasyon kaynağı olarak almalıyız. Bulunduğumuz durum bize yakışmıyor, utanmalıyız. Kendim utanıyorum."

"Futbol kariyerimin en kötü günlerini yaşıyorum belki de. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Bir Galatasaray taraftarı olarak kendi annemin babamın dahi telefonlarını açmaya çekiniyorum."

TORRENT GALİBİYETLE TANIŞAMADI

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı ikinci maçta da galibiyet elde edemedi.

Geçen hafta Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra göreve getirilen İspanyol teknik adam yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ilk sınavında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu.

İkinci maçında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray, yine sahadan mağlup ayrıldı.

BURAK ELMAS'A TEPKİ

Ev sahibi ekibin taraftarları, başkan Burak Elmas ve yönetim kuruluna tepki gösterdi.

Mücadelenin ilk yarısında Olimpiu Moturan'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda hakem Tugay Kaan Numanoğlu, oyunu devam ettirdi. Penaltı beklentisinde olan sarı-kırmızılı taraftarlar, başkan Burak Elmas'a yönelik, "Hakemler doğruyor, Burak Elmas susuyor." şeklinde tezahürat yaptı.

Taraftarlar, ardından "Yönetim istifa" diyerek Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun görevi bırakmaya çağırdı. Maçın son bölümünde de "Yönetim istifa" tezahüratları artarak devam etti.

Maçın bitiş düdüğünün ardından tribünü terk etmeyen taraftarlar, Burak Elmas'a tepkilerini sürdürdü.

Ev sahibi ekibin taraftarları, Kasımpaşa'nın 2-1 öne geçmesinin ardından da futbolcuları tezahüratlarla protesto etti. Taraftarlar, özellikle kaleci İsmail Çipe'ye tepki gösterdi.

TRİBÜNLERDE "FATİH TERİM" TEZAHÜRATI

Galatasaraylı taraftarlar geçen hafta yolların ayrıldığı teknik direktör Fatih Terim lehine tezahüratlar yaptı.

Müsabakanın 35. dakikasında skor golsüz eşitlikle devam ederken önce yönetime tepki gösteren taraftarlar, "İmparator Fatih Terim" şeklinde tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar, maçın son bölümünde de Terim lehine tezahüratlarını sürdürdü.

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Son dakika: Arda Turan'dan flaş sözler! "Utanıyorum..."
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