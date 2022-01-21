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Giriş Tarihi: 21.1.2022 22:27 Son Güncelleme: 21.1.2022 22:27

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay görevinden istifa etti!

İHA
Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay görevinden istifa etti!

Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor’a 3-0 yenilen Kocaelispor’da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Spor Toto 1. Lig'de Kocaelispor, Samsunspor deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle döndü. Maç sonu basın toplantısında konuşan Mustafa Reşit Akçay, istifa ettiğini söyledi.

"GÖREVİMDEN AYRILIYORUM"

Basın toplantısında istifa ettiğini dile getiren Mustafa Reşit Akçay, "Farklı eksik oyuncularla geldik ama umut taşıyorduk. Kaybettik üzgünüz. Uzun süredir negatif bir enerjiyle donanıyoruz. 3-4 maçtır eksik oynuyoruz. Bunlar mazeret değil. Sonuçta rakibin başarısını kutlamak gerek. Görevimden ayrılıyorum. Çünkü camianın önünü açmamız gerekiyor. Bu süreçte bize anlayışla bakan başkanımızı ve yönetim kurulundan Allah razı olsun. Bizim gidişimiz taraftarımıza ve camiamıza hayırlı olsun" dedi.

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Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay görevinden istifa etti!
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