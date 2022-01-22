Abdullah Avcı’nın Galatasaray’ı yıkım planı hazır! 4 yıldız birden sahada...

ENİS DESTAN'I FIRTINA KAPTI

Devre arasında Kouassi, Edin Visca, Puchacz ve Yusuf Erdoğan'ı renklerine bağlayan Trabzonspor, Altınordu'nun 19 yaşındaki forveti Enis Destan'ı da renklerine bağladı. İzmir kulübüyle 600 bin Euro karşılığında anlaşan bordo-mavililer, bir sonraki satıştan da yüzde 27.5 pay verecek.