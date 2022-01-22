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Giriş Tarihi: 22.1.2022 10:19 Son Güncelleme: 22.1.2022 10:21

Abdullah Avcı'nın Galatasaray'ı yıkım planı hazır! 4 yıldız birden sahada...

Abdullah Avcı’nın Galatasaray’ı yıkım planı hazır! 4 yıldız birden sahada...

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Lider durumda olan bordo-mavililer 3 puanı hedeflerken, son 11 maçta sadece 1 kez kazanabilen sarı-kırmızılı takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Abdullah Avcı, Galatasaray'ı devirmek için planını yaptı. Avcı, 4 yıldızı birden sahaya sürecek.

Süper Lig'in 23. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Son 2 maçını kazanamayan lider Trabzonspor, bu sezon kötü bir grafik çizen Galatasaray'a konuk olacak.

Son iki maçından beraberlikle ayrılan lider Trabzonspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray'ı yenip yeni bir seri başlatmayı hedefliyor.

Bordo-mavililerde hafif sakatlığı bulunan Marek Hamsik'in maça yetiştirilmesi için seferberlik ilan edilirken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın Visca, Bakasetas, Cornelius ve Nwakaeme'yi birlikte sahaya sürmeyi planladığı bildirildi.

STOPER İKİLİSİ HUGO VE DENSWİL
Deneyimli hocanın görev vermesi halinde bu dörtlü ilk kez birlikte oynayacak.

Avcı, Hamsik'in durumuna göre iki farklı plan yaparken, kart cezalısı Hüseyin Türkmen'in yokluğunda stoper ikilisinde Hugo ve Denswil'in oynaması bekleniyor.

Abdullah Avcı, sağ bekte ise Dorukhan Toköz ve Bruno Peres arasından henüz seçimini yapmadı.

Tecrübeli çalıştırıcı, Bakasetas'tan ise daha fazla şut çekmesini istedi.

ENİS DESTAN'I FIRTINA KAPTI
Devre arasında Kouassi, Edin Visca, Puchacz ve Yusuf Erdoğan'ı renklerine bağlayan Trabzonspor, Altınordu'nun 19 yaşındaki forveti Enis Destan'ı da renklerine bağladı. İzmir kulübüyle 600 bin Euro karşılığında anlaşan bordo-mavililer, bir sonraki satıştan da yüzde 27.5 pay verecek.

Enis Destan, Trabzon'a geldikten sonra sağlık kontrolünden geçecek ve resmi imzayı atacak. Kadroda Türk oyuncusu sıkıntısı çeken Abdullah Avcı'nın, genç yıldızı Galatasaray maçı kadrosuna dahil edeceği öğrenildi.

Enis, Avrupa kulüplerinin de radarında bulunuyordu.

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Abdullah Avcı'nın Galatasaray'ı yıkım planı hazır! 4 yıldız birden sahada...
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