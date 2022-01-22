Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Borussia Dortmund Hoffenheim’i 3 golle geçti!
Giriş Tarihi: 22.1.2022 20:21 Son Güncelleme: 22.1.2022 20:21

Borussia Dortmund Hoffenheim’i 3 golle geçti!

AA
Borussia Dortmund Hoffenheim’i 3 golle geçti!

Almanya Bundesliga'da Borusia Dortmund, deplasmanda Hoffenheim’i 3-2 yendi. Sarı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri Erling Haaland, Marco Reus ve David Raum kendi kalesine attı.

Borussia Dortmund Bundesliga'nın 20. haftasında Hoffenheim ile PreZero Arena'da oynadığı karşılaşmada 6. dakikada Erling Haaland'ın golüyle 1-0 öne geçti. Hoffenheim bu gole 45+1. dakikada cevap verdi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda konuk ekip 58. dakikada Marco Reus ve 66. dakikada David Raum'un kendi kalesine attığı gollerle skoru 3-1 yaptı. Hoffenheim 77. dakikada Georginio Rupper ile bir gol daha buldu ve durumu 3-2'ye getirdi.

Maçın son bölümünde iki takım da başka gol atamayınca karşılaşma Borussia Dortmund'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Borssia Dortmund puanını 43'e çıkardı ve bir maç eksiği bulunan lider Bayern Münih'in 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Hoffenheim ise 31 puanda kaldı ve 6. sıraya geriledi.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Bayern Leverkusen sahasında Augsburg'u 5-1, Union Berlin deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 2-1, Freiburg sahasında Stuttgart'ı 2-0 ve Greuther Fürth sahasında Mainz 05'i 2-1 yendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bitcoin ve kripto paralar çakıldı: Bitcoin (BTC) neden düştü? 3 iddia 3 cevap
Sedef Kabaş'ın Başkan Erdoğan'ı hedef aldığı küstah sözlere tepki yağıyor! Sedef Kabaş hapis cezası alır mı?
Sedef Kabaş'ın ahlaksız sözlerine soruşturma
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'a yönelik küstah sözler sarfetmişti! Sedef Kabaş gözaltına alındı
Son dakika: Başkan Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş, mahkemece tutuklandı
SON DAKİKA: AK Parti'den Sedef Kabaş hamlesi! 81 ilde harekete geçiliyor...
SON DAKİKA: Sedef Kabaş'tan 'Kelepçe' oyunu! Algı operasyonu bu görüntülerle çöktü...
Sunucu Nursel Ergin'in kızını gören kardeşi sanıyor! Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin küçük yaşta anne olmuştu!
Son dakika haberi | İşte CHP'li belediyedeki büyük skandalın perde arkası: Rüşvet çarkı böyle kurulmuş!
İsviçre'de çocuk istismarının gerçek yüzü! 'Heidi'nin ayakları neden çıplaktı?'
ARKADAŞINA GÖNDER
Borussia Dortmund Hoffenheim’i 3 golle geçti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA