Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ÖZEL | Trabzonspor 5. transferini bitirdi! Enis Destan için anlaşmaya varıldı
Giriş Tarihi: 21.1.2022 20:40 Son Güncelleme: 22.1.2022 08:46

ÖZEL | Trabzonspor 5. transferini bitirdi! Enis Destan için anlaşmaya varıldı

YUNUS EMRE SEL
ÖZEL | Trabzonspor 5. transferini bitirdi! Enis Destan için anlaşmaya varıldı

Devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, 5. transferini de bitirdi. Bordo-mavililer Enis Destan’ın transferi için Altınordu ile anlaşmaya vardı. Enis Destan bugün Trabzon'a gelecek.

Devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, Jean Kouassi, Edin Visca, Tymoteusz Puchacz ve Yusuf Erdoğan'dan sonra 5. transferini de bitirdi. Bordo-mavililer Enis Destan'ın transferi için Altınordu ile anlaşmaya vardı.

Trabzonspor ile Altınordu kulübü Enis Destan'ın transferi için anlaşmaya vardı. Oyuncu Trabzon'a davet edildi.

Trabzonspor Kulübü aldığı son dakika kararıyla Enis Destan'ı sabah erken saatte Trabzon'a getirip sağlık kontrolünden geçirdikten sonra Galatasaray maçı kadrosuna dahil edecek.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU!

Trabzonspor oyuncunun bonservisi için kulübü Altınordu'ya 600 bin Euro ödeyecek ve sözleşme de bir sonraki satıştan pay da yer alıyor.

Enis Destan, bu sezon Altınordu formasıyla çıktığı 15 maçta 2 gol attı.

Son 2 sezondur İzmir ekibinin formasını giyen 19 yaşındaki forvet toplamda ise 46 maçta 16 gol kaydetti.

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ÖZEL | Trabzonspor 5. transferini bitirdi! Enis Destan için anlaşmaya varıldı
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