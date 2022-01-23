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Giriş Tarihi: 23.1.2022 21:51 Son Güncelleme: 23.1.2022 21:56

Trabzonspor yenilgisi sonrası Domenec Torrent: Bazen futbol adil değildir

Trabzonspor yenilgisi sonrası Domenec Torrent: Bazen futbol adil değildir

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın kapanış maçında lider Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray, 1-0 öne geçtiği mücadelen 2-1 yenik ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Domenec Torrent, açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Bordo mavili takıma galibiyeti getiren golleri 84'te Bakasetas ve 90'da Visca kaydetti. Galatasaray'ın tek golü ise 31'inci dakikada penaltıdan Cicaldau'dan geldi.

Karşılaşmanın Galatasaray'ın İspanyol hocası Domenec Torrent açıklamalarda bulundu.

Domenec Torrent'in açıklamaları şöyle:

"70 dakikada tempomuzun düştüğünü ve oyundan düştüğümüzü düşünürsek, o civarda bir problem olduğunu söyleyebiliriz ama bugünkü oyunu düşündüğümüz zaman, bu maçı kazanmamız gerekiyordu aslında."

"Oynadığımız 3 maçtan en iyisi olduğunu düşünüyorum. Bazen futbol adil değildir. Bu maçı normal şartlarda kazanmamız gerekirdi. Son dakikalarda yediğimiz gollerden maçı kaybettiğimizi dikkate almamız lazım. Geçen hafta da iki duraklamada gol yemiştik. Bundan sonraki maçlar için bütün tutkumuzla, kendimizi vererek oynayacağız."

"Dışarıda olan bazı oyuncular geri gelecek. Onlar geri geldiğinde bazı sıkıntılarımız çözülecek. Fiziksel ve taktiksel olarak eksik oyuncularımız açısından kendimizi yenileyeceğiz"

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Trabzonspor yenilgisi sonrası Domenec Torrent: Bazen futbol adil değildir
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