Trabzonspor yenilgisi sonrası Domenec Torrent: Bazen futbol adil değildir

Domenec Torrent'in açıklamaları şöyle:

"70 dakikada tempomuzun düştüğünü ve oyundan düştüğümüzü düşünürsek, o civarda bir problem olduğunu söyleyebiliriz ama bugünkü oyunu düşündüğümüz zaman, bu maçı kazanmamız gerekiyordu aslında."