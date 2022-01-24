Mario Balotelli beklediği daveti aldı! Adana Demirsporlu golcü yıllar sonra İtalya Milli Takımı’na döndü...

Bu sezon Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un büyük bir sükse yaratarak kadrosuna kattığı Mario Balotelli, İtalya Milli Takımı'ndan beklediği daveti aldı.
Süper Lig'de gösterdiği performansla dünya basınında da büyük yankı uyandıran Balotelli, İtalya Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.
İtalya Milli Takımı ile çıktığı 36 maçta 14 gol kaydeden Balotelli, milli takımla son maçına 7 Eylül 2018'de UEFA Uluslar Ligi'nde Polonya ile oynanan karşılaşmada çıkmıştı.
Bu sezon Adana Demirspor formasıyla 21 maçta görev alan İtalyan golcü, 9 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.