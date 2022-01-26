Afrika Uluslar Kupası’nda Mısır, penaltılarda çeyrek finale yükseldi! Fildişi Sahili turnuvaya veda etti

Kamerun'da düzenlenen ve yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen turnuvanın son 16 turunda Fildişi Sahili ile Mısır karşılaştı. Douala kentindeki Japoma Stadı'nda oynanan mücadelenin normal süresi ile uzatma devrelerinde gol sesi çıkmadı ve penaltı atışlarına geçildi.