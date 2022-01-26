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Giriş Tarihi: 26.1.2022 22:15 Son Güncelleme: 26.1.2022 22:19

Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır, penaltılarda çeyrek finale yükseldi! Fildişi Sahili turnuvaya veda etti

AA
Afrika Uluslar Kupası’nda Mısır, penaltılarda çeyrek finale yükseldi! Fildişi Sahili turnuvaya veda etti

Afrika Uluslar Kupası'nda normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren maçta Fildişi Sahili'ne penaltılarla 5-4 üstünlük sağlayan Mısır, çeyrek finale yükseldi.

Kamerun'da düzenlenen ve yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen turnuvanın son 16 turunda Fildişi Sahili ile Mısır karşılaştı. Douala kentindeki Japoma Stadı'nda oynanan mücadelenin normal süresi ile uzatma devrelerinde gol sesi çıkmadı ve penaltı atışlarına geçildi.

Fildişi Sahili'nde Nicolas Pepe, İbrahim Sangare, Maxwel Cornet ve Wilfried Zaha atışları gole çevirdi, Eric Bailly penaltıdan faydalanamadı.

Mısır'da Zizo, Amr El Soleya, Omar Kamal, Muhammed Abdelmonem ve Muhammed Salah penaltı vuruşlarını gole çevirdi. Rakibini 5-4 sona eren penaltılarla eleyen Mısır, çeyrek finalde Fas'ın rakibi oldu.

Galatasaray'ın Mısırlı forveti Mostafa Mohamed, mücadelede 90 dakika görev yaptı. Fildişi Sahili'nde ise Demir Grup Sivassporlu Max Gradel, 71 dakika sahada kalırken Adana Demirsporlu Simon Deli maçın tamamında forma giydi.

Turnuvada 7 kez zafere ulaşan Mısır ile tek şampiyonluğu bulunan Fas arasındaki çeyrek final maçı, 30 Ocak'ta oynanacak.

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Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır, penaltılarda çeyrek finale yükseldi! Fildişi Sahili turnuvaya veda etti
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