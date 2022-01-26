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Giriş Tarihi: 26.1.2022 17:58 Son Güncelleme: 26.1.2022 18:03

Beşiktaş, Ajdin Hasic'i sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiraladı!

Beşiktaş, Ajdin Hasic’i sezon sonuna kadar Ümraniyespor’a kiraladı!

Beşiktaş, geçen sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon lisansını çıkarmadığı 20 yaşındaki Boşnak oyuncu Ajdin Hasic'in sezon sonuna kadar Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş, 20 yaşındaki Boşnak oyuncusu Ajdin Hasic'in sezon sonuna kadar Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Ajdin Hasic, 2021-22 sezonunun sonuna kadar Bereket Sigorta Ümraniyespor'a geçici transfer olmuştur. Ajdin Hasic'e Bereket Sigorta Ümraniyespor'da başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş, geçen sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon Hasic'in lisansını çıkarmamıştı.

Ümraniyespor'dan yapılan açıklamada ise, "Kulübümüz Beşiktaş'tan Ajdin Hasic'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Hasic'e tekrar hoş geldin diyor, kırmızı-beyazlı formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadeşerine yer verildi.

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Beşiktaş, Ajdin Hasic'i sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiraladı!
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