Son dakika: Galatasaray eski gol kralını takıma getiriyor! Bafetimbi Gomis ile anlaşmaya varıldı...

"İBRA OLMAZSAM GİDERİM!"

G.Saray Başkanı Burak Elmas, Habertürk gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. İşte satır başları: "Seçim dönemi çalıştığımız ekiple seçim sonrası icraata geçtiğimiz zaman fikir ayrılıkları oldu. Dostça yolları ayırmak son derece doğal. Zor bir döneminde aday olduk, taşın altına elimizi koyduk."

"Galatasaray Başkanı, istediği teknik direktörle, istediği zaman görüşebilir. B planı olarak görüşme yapma hakkım var. Galatasaray için en doğru düşündüğüm karar olduğu için Fatih Terim'le yolları ayırdık. Yeterli sebebim vardı. Eleştirileri kabul ediyorum. Ben de üzülüyorum. Takımın, taraftarların desteğine ihtiyacı var. Bize olan tepkilerini takıma yansıtmasınlar. Ben bu tepkileri göğüslemeye hazırım. Ne ibrayı ne de seçimi düşünüyorum."