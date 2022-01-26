Son dakika: Galatasaray eski gol kralını takıma getiriyor! Bafetimbi Gomis ile anlaşmaya varıldı...

Küme düşme hattıyla arasındaki puan farkı 3'e inen Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takım Süper Lig'de gol kralı olan eski oyuncusu ile masaya oturdu.
PRENSİPTE ANLAŞMAYA VARILDI
Bu sezon tarihinin en zorlu günlerini yaşayan Galatasaray, sürpriz bir hamle yaptı. Cimbom, gol yollarındaki sıkıntıyı da çözmek için Al-Hilal'de sözleşmesi biten Bafetimbi Gomis'le prensipte anlaştı.
İSTANBUL'A GELEREK GÖRÜŞME YAPTI
İstanbul'a gelen 36 yaşındaki yıldızın menajeriyle yapılan görüşmelerde mutabakat sağlandı. Arada ufak pürüzlerin kaldığı öğrenilirken, Gomis'in de yeniden Galatasaray'da forma giymek istediği belirtildi. Tecrübeli oyuncu, 2017-18 sezonunda attığı 29 golle sarı-kırmızılı takımı şampiyon yapmıştı.
BAŞKAN ELMAS TRANSFERİ DOĞRULADI
Taraftarlar da sosyal medyada Gomis'e yönelik mesajlar yazarak, Fransız golcüyü tekrar takımda görmek istediklerini dile getirdi. Yönetim bu hamleyle üzerindeki baskıyı azaltmayı planlıyor.
Başkan Burak Elmas, dün Habertürk'te yaptığı açıklamada Gomis'le görüştüklerini bildirip transferi doğruladı. Takımı genç ve acemi bulan Torrent, deneyimli futbolcunun liderliğinden faydalanmak istiyor. Ünlü forvet, 2018 yazında 6 milyon Euro'ya Al- Hilal'e satılmıştı.
"İBRA OLMAZSAM GİDERİM!"
G.Saray Başkanı Burak Elmas, Habertürk gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. İşte satır başları: "Seçim dönemi çalıştığımız ekiple seçim sonrası icraata geçtiğimiz zaman fikir ayrılıkları oldu. Dostça yolları ayırmak son derece doğal. Zor bir döneminde aday olduk, taşın altına elimizi koyduk."
"Galatasaray Başkanı, istediği teknik direktörle, istediği zaman görüşebilir. B planı olarak görüşme yapma hakkım var. Galatasaray için en doğru düşündüğüm karar olduğu için Fatih Terim'le yolları ayırdık. Yeterli sebebim vardı. Eleştirileri kabul ediyorum. Ben de üzülüyorum. Takımın, taraftarların desteğine ihtiyacı var. Bize olan tepkilerini takıma yansıtmasınlar. Ben bu tepkileri göğüslemeye hazırım. Ne ibrayı ne de seçimi düşünüyorum."
Üyelerimiz nasıl bizi seçtilerse, oylarıyla gerekli kararları alabilirler. Buna da saygı duyarım. İbra edilmezsem giderim. Şu an birçok sorun var onları çözmeye çalışıyorum. G.Saray'ın bütün borçlarını Florya projesiyle ödeyebiliriz. Dursun Özbek'ten bu konuda yardım istedik."