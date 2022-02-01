Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz'a 4 talip birden (SABAH Spor Özel)
Giriş Tarihi: 1.2.2022 13:40 Son Güncelleme: 1.2.2022 13:48

Son dakika: Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz'a 4 talip birden (SABAH Spor Özel)

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Beşiktaş’ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz’a 4 talip birden SABAH Spor Özel

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Rıdvan Yılmaz ile Fransa'dan 3, Belçika'dan ise 1 kulüp ilgileniyor.  Fransız ekipleri Lyon, Bordeaux ve Metz, sezon sonu için genç oyuncunun durumunu soruştururken, Belçika'dan da Club Brugge'ün Rıdvan'ı gündemine aldığı belirtildi.

Beşiktaş'ta ilk kez Şenol Güneş döneminde A Takıma yükselen, Sergen Yalçın'la birlikte takımda düzenli olarak forma giymeye başlayan Rıdvan Yılmaz performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

A Milli Takım'a kadar yükselen 20 yaşındaki oyuncuya Avrupa'da da teklifler gelmeye başladı. Rıdvan Yılmaz ile Fransa'dan 3, Belçika'dan ise 1 kulüp ilgileniyor.

Fransız ekipleri Lyon, Bordeaux ve Metz, sezon sonu için genç oyuncunun durumunu soruştururken, Belçika'dan da Club Brugge'ün Rıdvan'ı gündemine aldığı belirtildi.

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Son dakika: Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz'a 4 talip birden (SABAH Spor Özel)
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