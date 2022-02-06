Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Barcelona, Atletico Madrid'i 4 golle yıktı! 38'lik Dani Alves önce attı sonra atıldı
Giriş Tarihi: 6.2.2022 21:36 Son Güncelleme: 6.2.2022 21:43

Barcelona, Atletico Madrid'i 4 golle yıktı! 38'lik Dani Alves önce attı sonra atıldı

AA
Barcelona, Atletico Madrid’i 4 golle yıktı! 38’lik Dani Alves önce attı sonra atıldı

İspanya La Liga'nın 23. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Atletico Madrid'i 4-2 mağlup etti. Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri Jordi Alba, Gavi, Ronald Araujo ve Dani Alves kaydetti.

İspanya La Liga'nın 23. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Atletico Madrid'i 4-2 mağlup etti. Konuk ekip Atletico Madrid, karşılaşmanın 8. dakikasında Yannick Carrasco ile 1-0 öne geçti. Jordi Alba ile 10. dakikada rakibine karşılık veren ve 21. dakikada Gavi ile skoru 2-1'e taşıyan Barcelona, Ronald Araujo'nun 43. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

İkinci yarıya da 49. dakikada Dani Alves'in golüyle başlayan Barcelona 4-1 öne geçerken, Atletico Madrid, 58. dakikada Luis Suarez ile farkı 2'ye (4-2) indirdi.

Karşılaşmanın 69. dakikasında rakibine yaptığı faulden dolayı direkt kırmızı kart gören Dani Alves, Barcelona'yı 10 kişi bıraktı. İlerleyen dakikalardaki Atletico Madrid ataklarında gole izin vermeyen Katalan ekibi, sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Puanını 38'e çıkartan Barcelona, bir maç eksikle 4. sıraya yükseldi. Yine 1 maçı eksik Atletico Madrid ise 36 puanda kaldı ve 5. sıraya geriledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Savcılık harekete geçti! Başkan Erdoğan'ı hedef alan çirkin paylaşımlara soruşturma başlatıldı
Son dakika | Bahçeli'den önemli açıklamalar: Başarmanın haricinde bir seçeneğimiz yok
İBB Sözcüsü Murat Ongun'un lüks kayak tatiliyle ilgili yeni detaylar: Geceliği 50 bin TL...
SON DAKİKA | SGK'dan flaş karar! O para iade edilecek: Dikkat sizin de başınıza gelebilir
Başkan Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalandığını öğrenen Derya Büyükuncu'dan insanlık dışı paylaşım
Bedava elektrik mahkemelik oldu
Rusya Ukrayna krizinde ABD'den savaş senaryosu: İki günde düşer, 50 bin kişi ölür...
Dünya liderlerinden Başkan Erdoğan’a peş peşe geçmiş olsun mesajları geliyor
Murat Kartal Beylikdüzü’nde infaz edilmişti! Kelepçeyle canlı canlı gömdüler
Siyasilerden gelen geçmiş olsun mesajlarına Başkan Erdoğan'dan teşekkür!
ARKADAŞINA GÖNDER
Barcelona, Atletico Madrid'i 4 golle yıktı! 38'lik Dani Alves önce attı sonra atıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA