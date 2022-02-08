Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kocaelispor, Babacar Gueye’yi transfer etti!
Giriş Tarihi: 8.2.2022 22:02 Son Güncelleme: 8.2.2022 22:02

Kocaelispor, Babacar Gueye’yi transfer etti!

İHA
Kocaelispor, Babacar Gueye’yi transfer etti!

Kocaelispor, Senegalli forvet oyuncusu Babacar Gueye’yi 1 buçuk yıllığına kadrosuna kattı. Öte yandan, Gueye transferi için yabancı kontenjanında yer açması gereken Kocaelispor, Abdoulaye Cisse’yi sezon sonuna kadar Nasadoge Menemenspor’a kiraladı.

Spor Toto 1. Lig'de transfer sezonunun son gününde Kocaelispor'dan bir hamle daha geldi. Yeşil-siyahlı ekip, 27 yaşındaki Senegalli forvet Babacar Gueye ile 1.5 yıllığına anlaştı. Senegalli santrfor, dün oynanan Kocaelispor - Boluspor maçını da tribünde takip etti. En son Bundesliga 2'de Aue forması giyen Gueye, zaman zaman forvet arkası pozisyonunda da oynayabiliyor.

Öte yandan, Gueye transferi için yabancı kontenjanında yer açması gereken Kocaelispor, Abdoulaye Cisse'yi sezon sonuna kadar Nasadoge Menemenspor'a kiraladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kanser olduğunu bilmeden kanserden kurtuldu
Son dakika: CHP'de milyonluk imar vurgunu! Rant uğruna doğayı talan ettiler
Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk hakkında şok ihbar! Tosuncuk’un paralarını o mu aklıyor?
Şeyma Subaşı’nın çılgın partisi! Genç sosyeteye şaşaalı ağırlama! Milyarder enişte Mohammed Alsaloussi döktürmüş!
Son dakika: Meme kanseri ile savaşan şarkıcı Fulden Uras'tan kötü haber! Fulden Uras sevenlerinden dua istedi...
Son dakika: Putin'den Ukrayna açıklaması: Avrupa ülkeleri Rusya ile çatışmanın içine çekilecek
EYT YASASI SON DAKİKA GELİŞMESİ: Emeklilikte yaşa takılanlar 8 Şubat bugün! EYT yasası nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?
SON DAKİKA: Alay konusu olan Macron’dan flaş Putin açıklaması!
Son dakika: Bakan Koca, İstanbul'daki son durumu açıkladı: Vaka sayılarında dikkat çeken düşüş
Son dakika: Sözcü Kalın A Haber'de duyurdu! Elektrik faturalarında yeni düzenleme
ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaelispor, Babacar Gueye’yi transfer etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA