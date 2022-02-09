Ziraat Türkiye Kupası’nda Trabzonspor, Denizlispor deplasmanında! Trabzonspor’un 11’i belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda Denizlispor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. İki takım da çeyrek final için mücadele verecek. Trabzonspor'da yeni transferler ilk kez sahaya çıkacak.

Bu tur öncesinde Trabzonspor evinde Boluspor'u 1-0 mağlup etmiş ve son 16 turuna yükselmişti. Diğer yandan Denizlispor ise penaltılarda Galatasaray'ı yenerek bu tura gelmeyi başarmıştı.

TRABZONSPOR'UN DENİZLİSPOR MAÇI 11'İ BELLİ OLDU

Erce, Serkan, Hüseyin, Ahmetcan, İsmail, Berat, Murat Cem, Yunus, Yusuf, Kouassi, Enis.

Trabzonspor'da yeni transferler Enis ve Kouassi ilk kez resmi bir maçta forma giyecek