Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, Denizlispor deplasmanında! Trabzonspor'un 11'i belli oldu
Giriş Tarihi: 9.2.2022 19:02 Son Güncelleme: 9.2.2022 19:09

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, Denizlispor deplasmanında! Trabzonspor'un 11'i belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda Trabzonspor, Denizlispor deplasmanında! Trabzonspor’un 11’i belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu heyecanı devam ediyor. Süper Lig’in lideri Trabzonspor, Denizlispor deplasmanında çeyrek final için sahaya çıkacak. Maç öncesi Trabzonspor’un 11’i belli oldu. Yeni transferler Kouassi ve Enis Destan ilk kez sahaya çıkacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda Denizlispor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. İki takım da çeyrek final için mücadele verecek. Trabzonspor'da yeni transferler ilk kez sahaya çıkacak.

Bu tur öncesinde Trabzonspor evinde Boluspor'u 1-0 mağlup etmiş ve son 16 turuna yükselmişti. Diğer yandan Denizlispor ise penaltılarda Galatasaray'ı yenerek bu tura gelmeyi başarmıştı.

TRABZONSPOR'UN DENİZLİSPOR MAÇI 11'İ BELLİ OLDU

Erce, Serkan, Hüseyin, Ahmetcan, İsmail, Berat, Murat Cem, Yunus, Yusuf, Kouassi, Enis.

Trabzonspor'da yeni transferler Enis ve Kouassi ilk kez resmi bir maçta forma giyecek

EN ÇOK OKUNANLAR

Polislerle ilgili önemli değişiklik! Şark süresi düşüyor, yeni mezunlar batıya atanacaklar!
CHP'li Şahin'i kendi partisi bile istemiyor! "İstanbul ekibini de al git"
Elektrik faturalarında yeni düzenleme olacak mı? Bakan Dönmez son dakika açıkladı!
Öğretmen Meslek Kanunu'nda detaylar netleşiyor! Mülakat yok zorunlu eğitim var
EYT YASASI SON DAKİKA GELİŞMESİ:EYT yasası nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? Emeklilikte yaşa takılanlar 9 Şubat bugün!
HDP'nin kirli oyunu deşifre oldu! Kobani modelini Ağrı'da denediler
Son dakika | DSÖ: Koronavirüs bu yıl bitebilir! Ama aşı eşitsizliği son bulmalı
Kendi kendinin parodisi olarak CHP
Gayrıkanuni Kemal
Açık Lise AÖL sınav tarihleri ve detayları belli oldu! AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, Denizlispor deplasmanında! Trabzonspor'un 11'i belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA