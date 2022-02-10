Inaki Pena’dan Muslera ve ayrılık sözleri! Galatasaray’da kalacak mı?

"MUSLERA İLE EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ile çok iyi ilişkisinin olduğunu ve kendisine çok yardımcı olduğunu belirten Pena, "10-11 yıl burada geçirdi. Şahsi olarak olmasa da onu milli takımdan ve Galatasaray'dan tanıyordum. Bu kulübün içinde çok önemli bir isim. Aynı dili konuşuyor olmamızın da verdiği bir avantaj var. Hemen yakın bir ilişki kurduk. Bana geldiğim günden beri çok yardımcı oldu. Onunla olan ilişkimden çok mutluyum. Aramız çok iyi. İkimizin de amacı kulüp için en iyisi neyse onu yapmak. Aramızda kim daha iyi gibi bir çekişme olmaz. İkimiz de en iyi şekilde maçlara ve antrenmanlara çıkacağız" değerlendirmesinde bulundu.





"GALATASARAY'DA OYNAMAK HOŞUMA GİDİYOR"

Galatasaray ile sezon sonu kiralık sözleşmesi bitecek olan oyuncu, geleceği hakkında ise, "Barcelona ile anlaşmam gereği onlar izin verdiği için buraya gelebildim. Ben de elit bir takımda süre almak istiyordum. Normalde 30 Haziran'da dönmem gerekiyor. Tabii ki gelecekte burada veya Barcelona'da oynama şansı olabilir. Gelecek ne getirecek bakacağız. Tabii ki burası çok hoşuma giden bir kulüp. Burada oynamak çok hoşuma gidiyor. Barcelona'nın as kalecisi Ter Stegen. Bunu net olarak bilerek oraya gideceğim. Orada ikinci kaleci olarak bulunacağım. Amacım orada tekrar kaleyi korumak olacak. Kulüp için en iyisini yapmaya çalışacağız. Burada tesislerden, birlikte çalıştığım insanlardan, takım arkadaşlarımdan çok mutluyum. Tabii ki Galatasaray'ın gelecekte benim için bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Onun dışında Barcelona'ya dönersem orada da mutlu olacağım" açıklamasında bulundu.