Beşiktaş’ın eski yıldızı Medel’in başı belada! Ölüm tehditleri...

MEDEL VE AİLESİ TEHDİTLER ALIYOR

Kazanın diğer tarafı, Gary Medel ve ailesinin ev adresini paylaştı ve mesajlarla tehditlerde bulundu.

Medel konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise, "Babam kendisini kovalayanlardan korku ve olay yerinden uzaklaştı. Çünkü babamı kovalayanlar haraket ettiler" şeklinde konuştu.