Beşiktaş’ın eski yıldızı Medel’in başı belada! Ölüm tehditleri...

2017-2019 yılları arasında siyah-beyazlı formayı giyen, ardından ise İtalya Serie A takımı Bologna'ya transfer olan Gary Medel'in başı belada.
Ajansspor'da yer alan habere göre, Şilili yıldız futbolcunun başı, babasının Şili'de karıştığı bir trafik kazasının ardından derde girdi.
MEDEL VE AİLESİ TEHDİTLER ALIYOR
Kazanın diğer tarafı, Gary Medel ve ailesinin ev adresini paylaştı ve mesajlarla tehditlerde bulundu.
Medel konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise, "Babam kendisini kovalayanlardan korku ve olay yerinden uzaklaştı. Çünkü babamı kovalayanlar haraket ettiler" şeklinde konuştu.
MEDEL'İN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş formasıyla 77 maça çıkan Gary Medel 1 gol ile 2 asist yaptı.
Beşiktaş'ta 2019'da 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Bologna'ya giden Medel, bu sezon İtalyan ekibinde 22 karşılaşmada oynadı ve 1 de asist kaydetti.