Fenerbahçe-Slavia Prag maçının biletleri satışa çıkıyor!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 20.45'te oynanacak maçın biletleri yarın saat 11.00'den itibaren yüksek divan kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyeler için satışa sunulacak.

Biletler, 13 Şubat Pazar günü saat 11.00'den itibaren taraftar kart sahiplerine ve Fenercell abonelerine, 14 Şubat Pazartesi günü ise aynı saatte genel satışa açılacak.