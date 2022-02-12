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Giriş Tarihi: 12.2.2022 10:44

Hatayını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık'ın nişanlısından duygusal paylaşım

Hatayını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık’ın nişanlısından duygusal paylaşım

11 Ocak günü nikah tarihi almak için Ankara'ya giderken geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını yitiren Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın nişanlısından duygusal bir paylaşım geldi. Sinem Yüksel paylaşımına "Hep olduğu gibi her şeyden, herkesten çok seni seviyorum minik bebek" notunu düşüp altına kalp emojisi koydu.

11 Ocak günü geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını yitiren Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Nişanlısı Sinem Yüksel ile evlilik planları yapan ve nikah günü almak için çıktığı yolda yaşamını yitiren milli futbolcunun nişanlısından duygusal bir paylaşım geldi.

Ahmet Çalık ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Sinem Yüksel, "Hep olduğu gibi her şeyden, herkesten çok seni seviyorum minik bebek" notunu düşüp altına kalp emojisi koydu.

KAZA NASIL OLMUŞTU?
Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kaza, saat 09.00 sıralarında Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edilmişti.

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Hatayını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık'ın nişanlısından duygusal paylaşım
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