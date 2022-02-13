Abdullah Avcı'dan galibiyet yorumu: "Şampiyonluğun ışığı pırıl pırıl parlıyor"

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç sırasında hayatını kaybeden Trabzonspor taraftarı için başsağlığı dileyerek, "Üzücü bir durum. Bu duyguyu çok yoğun yaşayan bir şehirdeyiz. Umarım kazandıkça bu dengeler biraz daha oturur." diye konuştu.

Maça çıkarken iyi ve organize olan rakiplerine karşı baskılı oyun hedeflediklerini ifade eden Avcı, şöyle devam etti:

"Bekleyen takımdan oynayan takıma dönen bir Konyaspor var. Hem birinci bölgesinde, ikinci bölgesinde de planları var. Rakip arkasında en fazla koşu yapan bir geçişi bugün uygulamak istediler. Biz hem oyuncu kalitemiz hem oyun organizasyonumuzla bunun hepsini hem savunmada hem hücumda neler yapabileceğimizi çalıştık. Hafta çok iyi geçmişti. 12. oyuncuyla, taraftarımızın verdiği destekle beraber oyunun ilk 20 dakikasında dominant ve baskılı bir oyun oynadık ve rakibi hataya zorladılar. 1-0 içeri girdik. Maçın genelinde aslında daha önce koparabilmemiz için biraz daha duygularımızı dengelememiz lazım. Özellikle bizim gibi bir takımız 1-0'dan sonra çabuk erken final pasları yapmamız gerekiyor. Top kayıpları, yüksek nabızda gidip gelmek her takımı ve bizi de bu anlamda yorar. Özellikle top kayıplarının dışında güzel bir haftada, 25. haftada güzel bir galibiyet oldu."