Ahmet Ağaoğlu'ndan şampiyonluk sözleri! "Şampiyonluk söylemleri için çok erken"

"ŞAMPİYONLUK SÖYLEMLERİ İÇİN ÇOK ERKEN"

Ağaoğlu, "Biz burada sadece bir maç kazandık. Şampiyonluk söylemleri için çok erken. Lig bitti, şampiyonluk hayırlı olsun ben bunlara katılmıyorum. 25. hafta oynadık, 14 hafta daha var, alınacak 42 puan daha var. Çok şeyleri değiştirir. Bundan sonra da aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Önemli bir 3 puan kazandık ama bir maç kazandık. Önemli bir rakiple oynadık." dedi.