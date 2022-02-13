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Giriş Tarihi: 13.2.2022 22:23 Son Güncelleme: 13.2.2022 22:26

Ahmet Ağaoğlu'ndan şampiyonluk sözleri! "Şampiyonluk söylemleri için çok erken"

Ahmet Ağaoğlu’ndan şampiyonluk sözleri! Şampiyonluk söylemleri için çok erken

Spor Toto Süper Lig'de sahasında ikinci sıradaki İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenen lider Trabzonspor, bir maç eksiği bulunan rakibiyle arasında puan farkını 12'ye çıkardı. Karşılaşmanın ardından başkan Ağaoğlu, açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor, sahasında ikinci sıradaki rakibi İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenerek şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet elde etti.

Medical Park Stadı'nda yaklaşık 40 bin taraftarının desteğiyle oynadığı karşılaşmada bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri Visca kaydetti. Konuk takımın tek golü de Cikalleshi'den geldi.

Trabzonspor, aldığı galibiyetle puanını 60'a yükseltirken İttifak Holding Konyaspor da bir maç eksiğiyle 48 puanda kaldı. Karadeniz ekibi, rakibiyle puan farkını 12'ye çıkardı.

"ŞAMPİYONLUK SÖYLEMLERİ İÇİN ÇOK ERKEN"

Ağaoğlu, "Biz burada sadece bir maç kazandık. Şampiyonluk söylemleri için çok erken. Lig bitti, şampiyonluk hayırlı olsun ben bunlara katılmıyorum. 25. hafta oynadık, 14 hafta daha var, alınacak 42 puan daha var. Çok şeyleri değiştirir. Bundan sonra da aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Önemli bir 3 puan kazandık ama bir maç kazandık. Önemli bir rakiple oynadık." dedi.

Sözleşmesi biten Nwakaeme için gelen soruya cevap veren Ağaoğlu, "Nwakaeme konusunda, Nwakaeme her geçen gün gelişiyor. İkinci golde yaptığı asist, bana göre dünyada eşine az rastlanır. Öyle tahmin ediyorum ki jeneriklerde kalacak bir asist." diye konuştu.

Ahmet Ağaoğlu son olarak hayatını kaybeden taraftar için, "Trabzonspor taraftarları çok farklı, çok farklı bir profil. Takımı için canını hiçe sayanların oluşturduğu bir taraftarımız var. Hayatını kaybeden arkadaşımıza Allah rahmet eylesin diyorum." şeklinde konuştu.

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Ahmet Ağaoğlu'ndan şampiyonluk sözleri! "Şampiyonluk söylemleri için çok erken"
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