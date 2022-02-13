Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ibrahima Yattara, yeni takımında 61 numara giyecek!
Giriş Tarihi: 13.2.2022 13:08 Son Güncelleme: 13.2.2022 13:09

Ibrahima Yattara, yeni takımında 61 numara giyecek!

İHA
Ibrahima Yattara, yeni takımında 61 numara giyecek!

Sahalara 5 yıl aradan sonra Yeşil Çivril Belediyespor ile dönüş yapan 41 yaşındaki Ibrahima Yattara, ilk maçı için takım arkadaşlarıyla beraber soyunma odasında hazırlıklarına başladı.

Türkiye'de uzun yıllar futbol oynayan ve adı Trabzonspor ile özdeşleşen İbrahima Yattara, futbolu bıraktıktan 5 yıl sonra yeşil sahalara geri döndü. 'Amatör Futbola Destek' projesi kapsamında Denizli Süper Amatör ekiplerinden Yeşil Çivril Belediyespor ile anlaşan Yattara, bugün oynanacak maç için Denizli'ye geldi.

Süper Amatör Lig A Grubu müsabakasında Yeşil Çivril Belediyespor'un, evindeki Denizli Yıldızspor maçı öncesi Yattara, takım arkadaşları ile soyunma odasındaki hazırlıklarına başladı. Tecrübeli futbolcu sahada 61 numaralı forma ile ter dökecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

KDV’nin yüzde 1'e inmesi rafa ne kadar yansıyacak? İşte yeni fiyatlar...
Kim Milyoner Olmak İster Şanlıurfalı Hikmet'in hayatını değiştirdi! Kazandığı parayla bakın ne yaptı
İşte CHP'li başkanın yaptığı milyonluk rantın detayları! Köylüden dönümünü 35 bin liraya aldılar...
Bakırköy'de silahlı çatışma
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar barajsız YKS'nin detaylarını SABAH'a anlattı! İşte 10 soruda yeni dönem
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Yeni Ekonomi Paketi'ni açıkladı:
Biden ile Putin arasındaki kritik Ukrayna görüşmesi sona erdi! Beyaz Saray ve Kremlin'den peş peşe açıklamalar
Erkan Mumcu ile sürpriz görüşme
Yayınıma çıktı diye partiden adam kovmak yakışıyor mu Muharrem Bey?
ARKADAŞINA GÖNDER
Ibrahima Yattara, yeni takımında 61 numara giyecek!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA