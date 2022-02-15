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Giriş Tarihi: 16.2.2022 01:26 Son Güncelleme: 16.2.2022 01:28

Cristiano Ronaldo gol orucunu bozdu! Manchester United farklı kazandı...

Cristiano Ronaldo gol orucunu bozdu! Manchester United farklı kazandı...

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, konuk ettiği Brighton & Hove Albion'u 2-0 mağlup etti. Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın ilk golünü atarken, 6 maçlık gol orucunu da bozdu.

Old Trafford Stadı'nda oynanan, ligin 25. haftasının kapanış maçında, Manchester United'a 3 puanı getiren golleri, 51. dakikada Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo ve 90+7. dakikada Bruno Fernandes kaydetti.

Brighton & Hove Albion'ın defans oyuncusu Lewis Dunk, 54. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Manchester United, West Ham United'ı geride bırakarak ligde 43 puanla dördüncü sıraya yükseldi. 33 puanlı Brighton & Hove Albion ise 9. sırada kaldı.

RONALDO GOL ORUCUNU BOZDU

Portekizli dünya yıldızı, 2022'deki ilk golünü Brighton'a karşı attı. Ronaldo, 2009'dan bu yana en uzun süredir gol atamadığı sezonunu geçiriyordu.

Yıldız oyuncu, Brighton'a attığı golle bu 6 maçlık gol orucuna da son vermiş oldu.

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Cristiano Ronaldo gol orucunu bozdu! Manchester United farklı kazandı...
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