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Giriş Tarihi: 21.2.2022 15:21 Son Güncelleme: 21.2.2022 15:53

Son dakika: Yayın ihalesi kararı ertelendi! Tarih belli oldu...

Son dakika: Yayın ihalesi kararı ertelendi! Tarih belli oldu...

Son dakika haberi: Süper Lig yayın ihalesi için perşembe günü TFF ile Kulüpler Birliği bir kez daha toplantı yapılacak. Nihai karar, 28 Şubat Pazartesi günü verilecek. İşte TFF'nin yayın ihalesi açıklaması...

Süper Lig yayın ihalesi için perşembe günü bir kez daha toplantı yapılacak. Karar pazartesi günü verilecek. Perşembe günü teklifleri değerlendirmek üzere TFF ile Kulüpler Birliği yeniden toplanacak.

NİHAİ KARAR P.TESİ GÜNÜ VERİLECEK

Bu görüşmenin ardından pazarlık görüşmeleri olacak ve ardından pazartesi günü nihai karar verilecek.

TFF'NİN YAYIN İHALESİ AÇIKLAMASI

Bilindiği üzere, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını kapsayan TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak; 14 Şubat'ta gerçekleşen ve ilk tekliflerin açıldığı yayın ihalesi toplantısında, 14 firmadan gelen 15 farklı teklif incelenmiş ve yapılan değerlendirme sonrasında, teklif veren firmaların eksikliklerini tamamlaması ve tekliflerini revize etmesi için 18 Şubat 2022 Cuma günü saat 17.00'ye kadar ek süre tanınmıştır.



Mevcut katılımcılardan; toplam 12 adet revize teklif, Yayın İhale Komisyonuna sunulmuş ve revize teklifler değerlendirilmiştir.

Komisyonun bir sonraki toplantısı, 24 Şubat 2022 Perşembe günü yapılacak olup, yayın ihalesine ilişkin nihai karar, 28 Şubat 2022 Pazartesi günü yapılacak toplantıda verilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla.

Türkiye Futbol Federasyonu

SÜPER LİG TV KURULABİLİR AÇIKLAMASI YAPILMIŞTI

İlk tekliflerin beklentinin altında olmaması sebebiyle TFF 18 Şubat Cuma günü saat 17.00'a kadar ek süre vermişti. TFF Başkanı Nihat Özdemir, tekliflerin yetersiz olması durumunda Süper Lig TV kurulabileceği açıklamasını yapmıştı.

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Son dakika: Yayın ihalesi kararı ertelendi! Tarih belli oldu...
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