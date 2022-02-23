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Giriş Tarihi: 23.2.2022 09:10 Son Güncelleme: 23.2.2022 09:17

Ajax'tan Abdelhak Nouri için dev tazminat! Sahada kalbi durmuştu ve futbol hayatı bitmişti

Ajax’tan Abdelhak Nouri için dev tazminat! Sahada kalbi durmuştu ve futbol hayatı bitmişti

Hollanda devi Ajax, 2017 yılında Avusturya’da oynanan maçta kalp krizi geçiren oyuncusu Abdelhak Nouri için rekor tazminat ödeyeceğini açıkladı.

Ajax altyapısında yetişen 24 yaşındaki milli futbolcu Nouri'nin kalbi 2017 yılında oynanan Ajax – Werder Bremen hazırlık maçında durmuştu. 3 yıl komada kalan oyuncunun sözleşmesi 2020 yılında feshedilmişti.

Hazırlık maçında kalbi duran futbolcu için Ajax genel müdürü Edwin van der Sar, 7 milyon 850 bin Euro ödeneceğini bildirmişti.

Tıbbi bakım yeterli değildi

Sahadaki tıbbi bakımının yeterli derecede olmadığı kanaatine vardıklarını açıklayan Ajax, ödenen tazminatın yanı sıra Nouri'nin bakımı için yapılan masrafların da karşılanacağını bildirdi.

'Her zaman güler yüzle karşılandım'

Ajax genel müdürü van der Sar yaptığı konuşmada, "Hepimiz Abdelhak ve sevdiklerinin acılarının bitmediğini biliyoruz. Onu ziyaret ettiğimde, ailesi tarafından her zaman güler yüzle karşılandım" açıklamasında bulundu.

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Ajax'tan Abdelhak Nouri için dev tazminat! Sahada kalbi durmuştu ve futbol hayatı bitmişti
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