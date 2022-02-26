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Giriş Tarihi: 26.2.2022 15:23

Başakşehir'in konuğu Fatih Karagümrük! İlk 11'ler belli oldu

Başakşehir’in konuğu Fatih Karagümrük! İlk 11’ler belli oldu

Süper Lig'in 27. haftasında Başakşehir sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Saat 16.00'da başlayacak olan mücadeleyi Yasin Kol yönetecek. Son 4 maçını kazanan Başakşehir, zorlu rakibini de geçerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Son 3 karşılaşmasından 2 galibiyet çıkaran Karagümrük'te de hedef 3 puan... Bu maç aynı zamanda Fenerbahçe'nin iki efsane ismi Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'i karşı karşıya getiriyor. Maç öncesi Başakşehir 46 puanla 3, Fatih Karagümrük ise 36 puanla 11. sırada yer alıyor.

Süper Lig'in 27. haftasında Başakşehir sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Saat 16.00'da başlayacak olan mücadeleyi Yasin Kol yönetecek. Son 4 maçını kazanan Başakşehir, zorlu rakibini de geçerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Son 3 karşılaşmasından 2 galibiyet çıkaran Karagümrük'te de hedef 3 puan...

Bu maç aynı zamanda Fenerbahçe'nin iki efsane ismi Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'i karşı karşıya getiriyor. Maç öncesi Başakşehir 46 puanla 3, Fatih Karagümrük ise 36 puanla 11. sırada yer alıyor.

BAŞAKŞEHİR - FATİH KARAGÜMRÜK

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BAŞAKŞEHİR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇININ 11'LERİ

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Tolga, Berkay, Pizzi, Serdar, Trezeguet, Okaka

Karagümrük: Viviano, Salih, Burak, Balkovec, Caner, Bistrovic, Biglia, Toure, Emre Mor, Ahmed Musa, Borini

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Başakşehir'in konuğu Fatih Karagümrük! İlk 11'ler belli oldu
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