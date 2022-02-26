Başakşehir’in konuğu Fatih Karagümrük! İlk 11’ler belli oldu

Süper Lig'in 27. haftasında Başakşehir sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Saat 16.00'da başlayacak olan mücadeleyi Yasin Kol yönetecek. Son 4 maçını kazanan Başakşehir, zorlu rakibini de geçerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Son 3 karşılaşmasından 2 galibiyet çıkaran Karagümrük'te de hedef 3 puan...