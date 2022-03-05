4 Büyükler’in kadın kaptanları SABAH Spor’a konuştu: Yeşil sahalar bizimle güzelleşti

8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken 4 Büyükler'in kaptanları Göknur Güleryüz, Fatma Kara Şahinbaş, Başak Gündoğdu ve İsmigül Yalçıner, SABAH Spor'a konuştu.
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kaptanları Türk Milli Takımı etrafında birleşirken hem dostluk mesajı verdi hem de kadın futboluna ilgiyi artırmak için yapılması gerekenleri sıraladı.
TRABZONSPOR KAPTANI GÖKNUR GÜLERYÜZ: KADINLARIN BİRBİRİNE KARŞI, HERKESE KARŞI SAYGISI VAR. MAÇLARDA "LAN" DENİLDİĞİNİ BİLE DUYMADIM. HEP DÜRÜSTLÜK VAR
- Futbol oynamaya Hatay'da 10 yaşında başladım. Sabah 9'da çıkar, akşam dönene kadar oynardım. Futbol oynayınca kendimi kaybediyorum.
- Ailem her zaman arkamdaydı. Hırslı olduğum için mahalle maçında bile mağlubiyet sonrası ağlardım. Ailem yine üzülecek diye futbola göndermek istemediler.
- Bir keresinde bir taraftar, "Üç direğin arasını nasıl güzelleştirebiliyorsun" demişti çok mutlu olmuştum. Hâlâ aklımda.
- Hani derler ya ezeli rekabet, ebedi dostluk diye. Kadınların birbirine karşı, herkese karşı saygısı var. 'Lan' bile dendiğini duymadım. Tabii hakeme ne yapıyorsun dedikleri oluyor. Kadınlarda her zaman dürüstlük, fair play ve dostluk vardır.
- Azerbaycan Milli Takım kampındaydım. Başka takımlarla görüşüyordum ama Trabzon arayınca akan sular durdu.
- 16 yaşında Türk Milli Takımı'na çağrıldım. O zaman yeterli değildim demek ki geri gönderdiler. Azerbaycan yetkilileri her kamp olduğunda beni arıyordu. Türkiye olmayınca ben de Azerbaycan'a adım attım. Gittikten bir hafta sonra Türk Milli Takımı'ndan davet aldım.
- Taraftar bana 'panter sana güveniyoruz' diyor.
FENERBAHÇE KAPTANI FATMA KARA ŞAHİNBAŞ: ANNE VE BABALARIN KAFALARINDA 'ACABA BENİM KIZIM DA FUTBOLCU OLABİLİR Mİ?' DİYE BİR DÜŞÜNCE YARATMAK İSTİYORUZ
- Futbol aşığı bir çocuktum. Almanya'da yaşıyorduk. Çevremde tek oynanan şey futboldu. Babam beni bir kulübe nasıl olsa bırakır düşüncesiyle yazdırdı. Ama sonra ne kadar sevdiğimi ve yetenekli olduğumu gördü. İlk 2 sene erkek takımında oynadım. Ailem ilk günden beri destek oldular.
- Soyunma odasında herkes kendi nabzını düşürmeye çalışıyor. Belki o yüzden kadın futbolunda bu bağrışma çağrışma gibi şeyler daha alt düzeyde.
- Kadın futbolunun gelişimi için öncelikle altyapı çalışması yapılmalı. Maçlarımız ne kadar çok yayınlanırsa kadın futbolu hakkında bilgilenme artacaktır. "Anne ve babaların kafalarında 'acaba benim kızım da futbolcu olabilir mi?' diye bir düşünce yaratmak istiyoruz." Birçok mesaj ve videolar alıyorum. 'Senin gibi olmak istiyorum, ne yapmalıyım' gibi.
- Arda Güler çok iyi futbolcu. O yaşta bir sporcunun bu seviyeye ulaşması tabii ki de gurur verici.
- Avrupa'ya göre seviye farkı tabii ki de var, futbolu daha hızlı oynuyorlar. Çok daha fiziksel oynuyorlar. Hem kondisyon açısından hem fiziksel güç açısından ikili mücadeleler çok daha sert geçiyor. Erkek ligi gibi sert geçiyor. Ben - İzlanda'da oynadım oradan biliyorum. 90 dakika durmadan koşuyorlar mesela.. Salona girme alışkanlıkları da var. İzlanda'da oynarken 2 ya da 3 gün salonda ağırlık kaldırıyorduk.
- Bizim maçlarda, küfür ya da argo kelime çok duymadım.
- Taraftar beni 'büyük kaptan, maestro' diye çağırıyor.
- 19 yaşında Almanya'dan ailemden ayrılıp Türkiye'ye transfer oldum. Uzak kalmak bana ciddi şekilde sorunlar yaşattı. Artık eşim benim en büyük hayranım. 7 yıldır birlikteyiz her maçıma gelir.
BEŞİKTAŞ KAPTANI BAŞAK GÜNDOĞDU: TENEFFÜSLERDE ERKEKLERLE FUTBOL OYNARKEN BULUYORDUM KENDİMİ. BEŞLİK ATIP, SAĞLARINDAN SOLLARINDAN GEÇİYORDUM
- İlkokulu Beşiktaş Koleji'nde okudum. Orada ziller bile marşla çalardı. Okulda teneffüste erkek arkadaşlarımla futbol oynarken buluyordum kendimi. Takım kurarken önce zannediyorlardı ki: 'Nasıl olsa kız, bir şey olmaz.' Ama sonra ben onlara beşlik atıp, sağlarından sollarından geçiyordum.
- Rahmetli Vedat Okyar'ın oğlu Beden Eğitimi Öğretmenim Suat Okyar yeteneğimizin farkına vardı. 10 yaşında bizleri keşfedip okulda bir kız takımı kurdu. Okullar arası turnuvaya katıldık.. Türkiye şampiyonu olduk. Hem kadın, hem erkek futbol takımımız Barselona'ya Dünya Kupası'na gittik.
- Ailem hep okulla beraber spor yapmamı istiyordu. Ailemin tek bir koşulu vardı, okulumu aksatmamam. Asla okulumu aksatmadım, mühendis oldum.
- Bu yıl rakiplerimiz takım kurdu. Biz onlara öncü olduk. Biz geniş kitlelere, kadınların her şeyi yapabileceğini göstermek istiyoruz.
- Maçlar taktik savaşı şeklinde geçiyor. Sertlik olarak erkek futbolundan hiçbir farkı yok. Daha estetik goller olduğu kesin. Küfürleşme, itişme, kakışmaya çok uzun zamandır hiç denk gelmedim.
- Gündoğdu marşı var. Benim soyadım da Gündoğdu. Taraftar benimle özleştirdi.
- Yazılım mühendisiyim ama mesleğimi yapmıyorum. Bir yapım şirketimiz var. Kardeşim yönetmen. Reklam filmi ve klip çekiyoruz.
GALATASARAY KAPTANI İSMİGÜL YALÇINER: KADIN FUTBOLU İLK BAŞTA EMEKLİYORDU. BÜYÜK TAKIMLARIN KATILIMIYLA ARTIK YÜRÜME EVRESİNE GEÇTİ
- Futbolu sevmem 2002 Dünya Kupası'na denk geliyor. İlhan Mansız'ın o meşhur hareketini deniyordum. Ümit Davala'nın saç stili ve turnuvadaki başarısı çocuk olarak beni çok etkilemişti.
- Beşiktaş maçında burnum kırıldı. Kanlar içinde kaldım. Beşiktaş taraftarı ise 'kalk oyna' diye beni yuhalamaya başlamıştı. O an çok sinirlenmiştim.
- Kadın futbolu ilk başta emekliyordu. Büyük takımların katılımıyla yürüme evresine geçti.
- Bir maçta taraftar 'Büyük kaptan takımı buraya getir' demişti, çok şaşırmıştım. Bir de 'Herkes İsmigül gibi ısınsın' diye bağırmışlardı.
- Pandemide lige ara verilmişti. Zor şartlar altında, en iyisi olmak için ekstra antrenmanlar yaptım, emek verdim. Ama olmayacak mı acaba diye düşündüğüm anda G.Saray'dan teklif geldi. O benim için hayallerimin gerçeğe dönüşmesiydi. Tam bitti derken her şey büyülü başladı.
- Arkadaşlarımla kahve içip sohbet etmeyi, kitap okumayı çok severim. Şu an Alper Canikyüz'ün Cehennem Çiçeği'ni ve İngilizce Harry Potter okuyorum.
- Yemek yapmayı severim, elim lezzetlidir. En sevdiğim yemek köfte. Ama yeşil mercimek ve nohut yemeğini lezzetli yapıyorum.
İSMAİL ÖZBAYRAKTAR - BÜYÜK GELİŞİMİN ÖNCÜSÜYÜZ
Turkcell, Kadın futboluna desteğe devam ediyor... İsim sponsorluğu sağlayarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi adını hafızalara kazıyan Turkcell'in Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar geçen yıl 8 Mart'ta destek sözü verdikleri projenin çok büyük ilerleme kaydettiğinin altını çizip şunları söyledi:
"Bu sezon, Beşiktaş'la birlikte F.Bahçe, G.Saray ve Trabzonspor ile Türkiye'nin dört bir yanından kadın futbol takımlarının da ligde yer alması bizi heyecanlandırıyor. Bir yıl olmadan, kadın futbolunda çok önemli bir gelişimin öncüsü olduk. Bu sene 24 takımın yer aldığı ligimizdeki bu güzel tablonun ortaya çıkmasına katkı sağlayan tüm kulüplerimize teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz."