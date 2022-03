4 Büyükler’in kadın kaptanları SABAH Spor’a konuştu: Yeşil sahalar bizimle güzelleşti

TRABZONSPOR KAPTANI GÖKNUR GÜLERYÜZ: KADINLARIN BİRBİRİNE KARŞI, HERKESE KARŞI SAYGISI VAR. MAÇLARDA "LAN" DENİLDİĞİNİ BİLE DUYMADIM. HEP DÜRÜSTLÜK VAR

- Futbol oynamaya Hatay'da 10 yaşında başladım. Sabah 9'da çıkar, akşam dönene kadar oynardım. Futbol oynayınca kendimi kaybediyorum.

- Ailem her zaman arkamdaydı. Hırslı olduğum için mahalle maçında bile mağlubiyet sonrası ağlardım. Ailem yine üzülecek diye futbola göndermek istemediler.

- Bir keresinde bir taraftar, "Üç direğin arasını nasıl güzelleştirebiliyorsun" demişti çok mutlu olmuştum. Hâlâ aklımda.

- Hani derler ya ezeli rekabet, ebedi dostluk diye. Kadınların birbirine karşı, herkese karşı saygısı var. 'Lan' bile dendiğini duymadım. Tabii hakeme ne yapıyorsun dedikleri oluyor. Kadınlarda her zaman dürüstlük, fair play ve dostluk vardır.

- Azerbaycan Milli Takım kampındaydım. Başka takımlarla görüşüyordum ama Trabzon arayınca akan sular durdu.

- 16 yaşında Türk Milli Takımı'na çağrıldım. O zaman yeterli değildim demek ki geri gönderdiler. Azerbaycan yetkilileri her kamp olduğunda beni arıyordu. Türkiye olmayınca ben de Azerbaycan'a adım attım. Gittikten bir hafta sonra Türk Milli Takımı'ndan davet aldım.

- Taraftar bana 'panter sana güveniyoruz' diyor.