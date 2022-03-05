4 Büyükler’in kadın kaptanları SABAH Spor’a konuştu: Yeşil sahalar bizimle güzelleşti

FENERBAHÇE KAPTANI FATMA KARA ŞAHİNBAŞ: ANNE VE BABALARIN KAFALARINDA 'ACABA BENİM KIZIM DA FUTBOLCU OLABİLİR Mİ?' DİYE BİR DÜŞÜNCE YARATMAK İSTİYORUZ

- Futbol aşığı bir çocuktum. Almanya'da yaşıyorduk. Çevremde tek oynanan şey futboldu. Babam beni bir kulübe nasıl olsa bırakır düşüncesiyle yazdırdı. Ama sonra ne kadar sevdiğimi ve yetenekli olduğumu gördü. İlk 2 sene erkek takımında oynadım. Ailem ilk günden beri destek oldular.

- Soyunma odasında herkes kendi nabzını düşürmeye çalışıyor. Belki o yüzden kadın futbolunda bu bağrışma çağrışma gibi şeyler daha alt düzeyde.

- Kadın futbolunun gelişimi için öncelikle altyapı çalışması yapılmalı. Maçlarımız ne kadar çok yayınlanırsa kadın futbolu hakkında bilgilenme artacaktır. "Anne ve babaların kafalarında 'acaba benim kızım da futbolcu olabilir mi?' diye bir düşünce yaratmak istiyoruz." Birçok mesaj ve videolar alıyorum. 'Senin gibi olmak istiyorum, ne yapmalıyım' gibi.

- Arda Güler çok iyi futbolcu. O yaşta bir sporcunun bu seviyeye ulaşması tabii ki de gurur verici.

- Avrupa'ya göre seviye farkı tabii ki de var, futbolu daha hızlı oynuyorlar. Çok daha fiziksel oynuyorlar. Hem kondisyon açısından hem fiziksel güç açısından ikili mücadeleler çok daha sert geçiyor. Erkek ligi gibi sert geçiyor. Ben - İzlanda'da oynadım oradan biliyorum. 90 dakika durmadan koşuyorlar mesela.. Salona girme alışkanlıkları da var. İzlanda'da oynarken 2 ya da 3 gün salonda ağırlık kaldırıyorduk.

- Bizim maçlarda, küfür ya da argo kelime çok duymadım.

- Taraftar beni 'büyük kaptan, maestro' diye çağırıyor.

- 19 yaşında Almanya'dan ailemden ayrılıp Türkiye'ye transfer oldum. Uzak kalmak bana ciddi şekilde sorunlar yaşattı. Artık eşim benim en büyük hayranım. 7 yıldır birlikteyiz her maçıma gelir.