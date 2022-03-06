G.Saray'da bir şeyler oluyor. Geçen hafta oyuna girdikten sonra maçı çeviren adam Feghouli, bu hafta sonu maç kadrosuna bile alınmıyor. Ya yönetim bir şeyler söylüyor bu adama ya da bu adam bindiği dalı kesiyor. Hakem bir-iki yerde G.Saray'a kıyak yaptı. Tabii maç da Konya'da olunca fazla kımıldayamadı. Orta sahada birkaç kararda 'devam' dedi ama G.Saray'ın devam edecek hali yoktu. Hakem de anlayınca o da bu işi bıraktı, ortalarda düdük çalmaya başladı.



