Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim Barcelona maçına gidecek mi? Kararını verdi!
Giriş Tarihi: 8.3.2022 15:06 Son Güncelleme: 8.3.2022 15:10

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim Barcelona maçına gidecek mi? Kararını verdi!

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim Barcelona maçına gidecek mi? Kararını verdi!

Son dakika Galatasaray haberi: Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren ve Fatih Terim sonrası da düşüşün devam ettiği Galatasaray'da gözler UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Barcelona maçına çevrildi. Sarı kırmızılıların başkanı Burak Elmas, Barcelona ile oynanacak maç öncesinde Fatih Terim'e özel davet yollayarak maça davet etmişti. Terim ise kararını verdi. Peki tecrübeli teknik adam, Barcelona maçına gidecek mi? İşte tüm detaylar ve Terim'in cevabı...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Barcelona ile oynanacak maç öncesinde Fatih Terim'e özel davet yollayarak maça davet etmişti. Terim ise kararını verdi. Peki tecrübeli teknik adam, Barcelona maçına gidecek mi? İşte Terim'in cevabı...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim Barcelona maçına gidecek mi? Kararını verdi!

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren ve Fatih Terim sonrası da düşüşün devam ettiği Galatasaray'da gözler UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Barcelona maçına çevrildi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim Barcelona maçına gidecek mi? Kararını verdi!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas flaş bir hamle yaparak Fatih Terim'i perşembe günü Barcelona ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçına davet etmişti.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim Barcelona maçına gidecek mi? Kararını verdi!

Başkan Elmas kendi imzası ile tecrübeli hocaya gönderdiği mektupta, "Büyük katkılarınız ve emekleriniz sayesinde elde ettiğimiz Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasında mücadele etme hakkının ilk müsabakası olan 10 Mart'taki Barcelona deplasmanında kıymetli eşiniz Fulya Hanımefendi'yle birlikte takımımızın yanında olmanızdan mutluluk duyacak ve kuvvet alacağız" ifadesini kullanmıştı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim Barcelona maçına gidecek mi? Kararını verdi!

Elmas'ın hamlesi sonrası Fatih Terim'in bu davete icabet edip etmeyeceği merakla bekleniyordu.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim Barcelona maçına gidecek mi? Kararını verdi!

TERİM BARÇA MAÇINA GİTMEYECEK

Takvim'in haberine göre tecrübeli teknik adam kesinlikle Barcelona maçına gitmeyi düşünmüyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim Barcelona maçına gidecek mi? Kararını verdi!

Hatta Terim'in Elmas'ın bu mektuba yanıt bile vermeyeceği öğrenildi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim Barcelona maçına gidecek mi? Kararını verdi!

Ayrılık sürecinde yaşananlar nedeniyle hala çok öfkeli olan Fatih Terim'in bir daha kesinlikle Başkan Elmas'la yan yana gelmeyi düşünmediği ifade ediliyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim Barcelona maçına gidecek mi? Kararını verdi!

Hatta iddialara göre başarılı hoca 26 Mart'ta düzenlenecek olan kritik genel kurula da katılmaya hazırlanıyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim Barcelona maçına gidecek mi? Kararını verdi!

Terim'in yapacağı konuşmada yaşanan süreç ve kulübün sorunlarıyla ilgili konuşma yapmayı düşündüğü gelen bilgiler arasında.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Zelenskiy'den Rusya Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek çıkış: Kırım ve Donbass...
Tarım Bakanlığı'nda ayçiçek yağı zirvesi! Ayçiçekte kıtlık yok
Rusya Ukrayna savaşında AB büyük adımı attı! Peki, şimdi ne olacak? Ukrayna, Gürcistan, Moldova...
EYT düzenlemesi için yeni formül: "Halk ve iş emekliliği" modeli tartışılıyor
Transfer gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Kim Min-jae'yi 5 dev kulüp izledi
Rusya’dan şoke eden iddia! ‘Ukrayna tüm belgeleri yok etti!’
Arda Güler gerçeğini böyle açıkladı! "Bungesliga..."
Rusya Avrupa'ya resti çekti! Bizi buna itiyorsunuz
Koza ve Naksan’da mülkiyet devlete geçiyor
‘İktidarın ekmeğine yağ sürmeyin’
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim Barcelona maçına gidecek mi? Kararını verdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA