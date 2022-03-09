Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Barcelona - Galatasaray maçı öncesi Xavi Hernandez'den Kerem Aktürkoğlu'na övgü! "Beni şaşırttı"
Giriş Tarihi: 9.3.2022 16:19 Son Güncelleme: 9.3.2022 16:27

Son dakika: Barcelona - Galatasaray maçı öncesi Xavi Hernandez'den Kerem Aktürkoğlu'na övgü! "Beni şaşırttı"

Son dakika: Barcelona - Galatasaray maçı öncesi Xavi Hernandez’den Kerem Aktürkoğlu’na övgü! Beni şaşırttı

Son dakika: UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temcilsimiz Galatasaray, deplasmanda Barcelona ile kozlarını paylaşacak. Zorlu karşılaşma öncesi Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Galatasaray maçını kazanmaları gerektiğini belirten Xavi, sarı kırmızılı yıldız oyuncuya da övgü dolu ifadeler kullandı. İşte Xavi'nin tüm açıklamaları...

Barcelona - Galatasaray maçı öncesi Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Galatasaray maçını kazanmaları gerektiğini belirten Xavi, sarı kırmızılı yıldız oyuncuya da övgü dolu ifadeler kullandı. İşte tüm açıklamalar...

Son dakika: Barcelona - Galatasaray maçı öncesi Xavi Hernandez’den Kerem Aktürkoğlu’na övgü! Beni şaşırttı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temcilsimiz Galatasaray, deplasmanda Barcelona ile kozlarını paylaşacak.

Son dakika: Barcelona - Galatasaray maçı öncesi Xavi Hernandez’den Kerem Aktürkoğlu’na övgü! Beni şaşırttı

Zorlu karşılaşma öncesi Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, açıklamalarda bulundu.

İşte İspanyol teknik adam Xavi'nin açıklamaları:

Son dakika: Barcelona - Galatasaray maçı öncesi Xavi Hernandez’den Kerem Aktürkoğlu’na övgü! Beni şaşırttı

"KAZANMALIYIZ"

İyi oynayarak şansımız devam ettirmeli ve Galatasaray maçını kazanmalıyız. Galatasaray'ı yenmek ve bu turnuvada başarılı olmak istiyoruz. Bize bir şeyler veren bu oyun modelinde de ısrar etmeliyiz.

Son dakika: Barcelona - Galatasaray maçı öncesi Xavi Hernandez’den Kerem Aktürkoğlu’na övgü! Beni şaşırttı

"TORRENT BENİM YAKIN DOSTUM"

Domenec Torrent benim yakın dostum. 5 ay önce Katar'a geldi ve orada görüştük. Al Sadd idmanlarını izledi. Çok tecrübeli, harika ve benimle benzer futbol modelini kullanan bir teknik adam. Türkiye Ligi onun için farklı ve değişik bir tecrübe.

Son dakika: Barcelona - Galatasaray maçı öncesi Xavi Hernandez’den Kerem Aktürkoğlu’na övgü! Beni şaşırttı

"TÜRKİYE'DE ÇOK BAŞARILI OLACAK"

Türkiye'de çok başarılı olacak. Dome'nin bu kalitesi, yeteneği var. Galatasaray'ın ligdeki yeri, kalitesiyle eşit değil. Galatasaray kısa süre içerisinde ligdeki sıralamasının çok üstüne çıkacak, bu durumdan kurtulacak.

Son dakika: Barcelona - Galatasaray maçı öncesi Xavi Hernandez’den Kerem Aktürkoğlu’na övgü! Beni şaşırttı

"BİZİM BU TURNUVADA TECRÜBEMİZ YOK"

Kendimizi UEFA Avrupa Ligi'nin favorilerinden biri olarak görmüyoruz. Bizim bu turnuvada tecrübemiz yok. Sevilla, bence daha favori. Biz sadece adaylardan biriyiz ama bunu sahada göstermeliyiz.

Son dakika: Barcelona - Galatasaray maçı öncesi Xavi Hernandez’den Kerem Aktürkoğlu’na övgü! Beni şaşırttı

"ROTASYON YAPACAĞIM"

Galatasaray maçında rotasyon yapacağım. Çünkü yorgun oyuncularım var. Çok oynadılar ve iyi durumda değiller. Orta sahada ve hücumda değişik oyuncular kullanacağız. Daha diri oyuncular antrenmanlarda daha iyi bir görüntü sergilediler.

Son dakika: Barcelona - Galatasaray maçı öncesi Xavi Hernandez’den Kerem Aktürkoğlu’na övgü! Beni şaşırttı

"KEREM AKTÜRKOĞLU BENİ ŞAŞIRTTI..."

Bireysel olarak beni şaşırtan yetenekte oyuncuları var, Kerem Aktürkoğlu gibi... Galatasaray bize problemler çıkarabilecek kaliteye sahip. Bu nedenle topa sahip olduğumuzda onlara acı çektirmeliyiz.

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Son dakika: Barcelona - Galatasaray maçı öncesi Xavi Hernandez'den Kerem Aktürkoğlu'na övgü! "Beni şaşırttı"
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