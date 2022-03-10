Son dakika: Galatasaray, Inter’in devine teklif götürdü! Yılın transferi mi olacak?

Bu sezon ligde hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında bugün Barcelona karşısına çıkacak. Zor bir kura çeken Galatasaray, Avrupa Ligi'nde namağlup olarak grubu tamamlamıştı.
Bu sezon ligde 28. haftanın ardından sadece 35 puan toplayabilen Galatasaray 12. sırada yer alıyor. Fatih Terim'den sonra göreve gelen İspanyol teknik adam Domenec Torrent'in istikrarsız grafiği de taraftarın tepkisin çekiyor.
YENİ SEZON İÇİN FLAŞ BİR TRANSFER YAPILMAK İSTENİYOR
Yeni sezon için transfer arayışlarını devam ettiren Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Galatasaray'ın flaş bir transfere imza atmak için Şilili yıldız Arturo Vidal'le ilgilendiği iddia edildi.
Yeni sezon öncesi çok yoğun bir transfer arayışı içinde olan Galatasaray için flaş bir iddia geldi. Şili'de gazetesi La Tercera'nın bir haberine göre, Galatsaray orta sahasını güçlendirmek adına transfer çalışmalarını sürdürüyor.
G.SARAY VİDAL'E TEKLİF GÖTÜRDÜ
Sarı-Kırmızılılar, Inter'de forma giyen 34 yaşındaki oyuncu Arturo Vidal'le ilgileniyor. Haberde, Şilili oyuncuya aynı zamanda Londra ekibi Tottenham'dan da teklif geldiği ifade edildi.
Bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Vidal'in talipleri artmaya devam ediyor. Marsilya Teknik Direktörü Sampaoli'nin takımında görmek istediği Vidal için bir girişim daha yapılacak.
Şili Milli Takımı, Juventus, Bayern Münih ve Barcelona ile yıldızı parlayan Arturo Vidal, Inter'de hassas bir dönemden geçiyor. Antonio Conte gidişinden sonra kulübün planlarında yer almayan Vidal için Marsilya ve Galatasaray çok istekli görünüyor.
VİDAL İNTER'DEN AYRILACAK İDDİASI
Sezon sonunda Inter ile sözleşmesi bitecek olan Vidal'in şu ana kadar takımından bir teklif almadığı ve büyük olasılıkla takımdan gideceği ifade ediliyor.
2020 yılından bu yana Inter'de kariyerini devam ettiren yıldız oyuncu, Şili Milli Takımı'nda 131 kez forma giyerken 32 gol attı. Bu sezon Inter'de 31 maçta forma giyen Vidal 2 gol ve 4 asistlik katkı yaptı.