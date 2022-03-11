Ballon d’Or kriterleri değişti! Dünya Kupası kararı: Ronaldo ve Messi...

"DAHA TUTARLI PROGRAM"

Ödül yılın en iyisini kutlamak için tasarlandı. Ödül artık Ocak - Aralık arasındaki performansa göre değil sezonluk performansa göre verilecek. (Örneğin 2021-22 sezonunda en iyi performansı gösteren futbolcu ödülün sahibi olacak.)

Kadınlarda 6-31 Temmuz'da oynanacak Avrupa Şampiyonası, bu sezona dahil edilecek. Ancak erkeklerde Kasım ayında oynanacak Dünya Kupası'nın performansı 2022-2023 sezonuna dahil edilecek.