Ballon d’Or kriterleri değişti! Dünya Kupası kararı: Ronaldo ve Messi...

Ballon d'Or (Altın Top) ödülünün kriterlerinde değişikliklere gidildi. France Football Editörü Pascal Ferre'nin doğruladığı değişikliklere göre, ödül için adayların performansı yıllık (ocak-aralık) değil, sezonluk değerlendirilecek. Buna göre kasım ve aralık aylarında Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'ndaki performanslar 2023'te dikkate alınacak. Buna göre Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin Dünya Kupası performasnları 2022 yılında baz alınmayacak.
Erkek adaylarda FIFA sıralamasının ilk 100 basamağında, kadın adaylarda ise ilk 50 sırada yer alan ülkelerin temsilcileri oylama sürecine katılacak. Sadece bireysel değil takım içindeki performansların da değerlendirmeye alınacağı yeni dönemde, adayların fair play karneleri de önemli olacak.
Geçen kasım ayında düzenlenen törende, favori gösterilen Bayern Münihli Robert Lewandowski ve Liverpoollu Mokhamed Salah'ın yerine ödülü Paris Saint-Germain'in Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin alması büyük tartışmalara neden olmuştu.
France Football değişiklikleri "Daha tutarlı program, daha güçlü liste, daha zorlayıcı oylama sistemi ve net kurallar" başlıkları altında duyurdu.
"DAHA TUTARLI PROGRAM"
Ödül yılın en iyisini kutlamak için tasarlandı. Ödül artık Ocak - Aralık arasındaki performansa göre değil sezonluk performansa göre verilecek. (Örneğin 2021-22 sezonunda en iyi performansı gösteren futbolcu ödülün sahibi olacak.)
Kadınlarda 6-31 Temmuz'da oynanacak Avrupa Şampiyonası, bu sezona dahil edilecek. Ancak erkeklerde Kasım ayında oynanacak Dünya Kupası'nın performansı 2022-2023 sezonuna dahil edilecek.
"DAHA GÜÇLÜ LİSTE"
Artık listeler daha tartışılmaz olacak. France Football yazarları, editörleri ve karar vericiler tutarlı ve adil adaylar çıkaracak.
"DAHA ZORLAYICI OYLAMA SİSTEMİ"
Ballon d'Or ödülü bilindiği gibi 1956 yılından beri veriliyor (2020 yılı hariç) ve dünya çapında etkili ve tanınan bir ödül. Oylama demokratik yollara göre yapılır ve bütün oylar eşittir. Yeni sistemde FIFA sıralamasındaki ilk 100 ülkenin temsilcileri oy kullanmada "nitelikli" sayılacak. Bu oylamada amaç insanların güvenini kazanmak olacak.
"NET KURALLAR"
Ödül verilmeye başlandığından itibaren kurallar çok fazla değişmedi ya da esnetilmedi. Bu yüzden yeni kararların alınması uygun görüldü. Ballon d'Or kişisel performans ödülüdür. Yeni kurallarda ilk kriter futbolcuların bireysel performanslarına odaklanmak olacak.
2 numaralı kriterde ise sezon içinde oyuncunun takımıyla neler yapacağına odaklanılacak. 3 numaralı son kriterde ise oyuncunun kalitesine ve oyun içinde fair play davranışlarına bakılacak. Ayrıca oyuncunun kariyeri artık kriterler arasında yer almayacak. Ballon d'Or artık daha açık bir yarışma olacak.
- Ballon d'Or ödülünü en çok kazanan futbolcular kim?
7- Lionel Messi: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021
5- Cristiano Ronaldo: 2008, 2013, 2014, 2016, 2017
3- Michel Platini: 1983, 1984, 1985
3- Johan Cruyff: 1971, 1973, 1974
3- Marco van Basten: 1988, 1989, 1992
2- Franz Beckenbauer: 1972, 1976
2- Ronaldo: 1997, 2002
2- Alfredo di Stefano: 1957, 1959
2- Kevin Keegan: 1978, 1979
2- Karl-Heinz Rummenigge: 1980, 1981
KADINLARDA BALLON D'OR SAHİPLERİ
2021 galasında Kadınlar Ballon d'Or ödülü üçüncü kez verildi. İlk kez 2018'de verilmeye başlanan ödül Lyon forması giyen Ada Hegerberg'e gitmişti. 2019'da kazanan Megan Rapinoe olurken, bu yıl Barcelona'dan Alexia Putellas ödülün sahibi oldu. Ballon d'Or ödül töreni 2020 yılında corona virüs nedeniyle yapılmamıştı.