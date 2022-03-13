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Giriş Tarihi: 13.3.2022 21:59 Son Güncelleme: 13.3.2022 21:59

İsmail Kartal'dan Arda Güler sözleri! "Onu koruyoruz, kolluyoruz..."

İsmail Kartal’dan Arda Güler sözleri! Onu koruyoruz, kolluyoruz...

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 5-2 yendi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, maçı 1 gol ve 1 asistle tamamlayan Arda Güler hakkında konuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 5-2 yendi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 26. dakikada Rossi, 50. dakikada penaltıdan Mesut Özil, 78. dakikada Arda Güler, 90. dakikada Pelkas, 90+4. dakikada Berisha kaydetti. Ev sahibinin golleri ise 53 ve 67. dakikalarda Tayfur Bingöl'den geldi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, Arda Güler hakkında konuştu.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şöyle:

"Arda Güler oyuna ne zaman girecek, ne zaman ilk 11 oynayacak, bunları planladım. Bu maçta da tam zamanında oyuna aldım. Oyuna gireceği bir ortam vardı, bizim evladımız. Mesut Özil ağabeyinin yerine girdi. Onu koruyoruz, kolluyoruz."

"Bu galibiyeti büyük Fenerbahçe taraftarına armağan ediyorum. Onları Konyaspor maçına bekliyorum."

"Arda'nın önü açık. Arda Güler gibi çok oyuncumuz var. Onlarla ilgili plan yaptım. Haftanın 3-4 günü onlara ekstra idmanlar yaptıracağız. Başkanımız rica etti, ben de kabul ettim. Zaten Samandıra'da kalıyorum, bu ekstra idmanları yapacağız."

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İsmail Kartal'dan Arda Güler sözleri! "Onu koruyoruz, kolluyoruz..."
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