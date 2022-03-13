İsmail Kartal'dan Arda Güler sözleri! "Onu koruyoruz, kolluyoruz..."

İsmail Kartal'ın açıklamaları şöyle:

"Arda Güler oyuna ne zaman girecek, ne zaman ilk 11 oynayacak, bunları planladım. Bu maçta da tam zamanında oyuna aldım. Oyuna gireceği bir ortam vardı, bizim evladımız. Mesut Özil ağabeyinin yerine girdi. Onu koruyoruz, kolluyoruz."