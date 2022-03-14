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Giriş Tarihi: 14.3.2022 12:16 Son Güncelleme: 14.3.2022 12:19

Cengiz Ünder, Fransa’yı sallıyor! Kariyer rekorunu kırdı…

İHA
Cengiz Ünder, Fransa’yı sallıyor! Kariyer rekorunu kırdı…

Fransa Lig 1’in 28. haftasında Marsilya, alt sıralarda bulunan rakibi Brest’İ 4-1’lik skorla rahat geçerek ikincilik iddiasını sürdürmeye devam etti. Karşılaşmanın 82. dakikasında oyuna giren Milli futbolcu Cengiz Ünder, 90+2’de attığı golle maçın skorunu belirledi. Ünder attığı bu golle kariyer rekorunu kırmayı başardı. İşte detaylar…

Fransa Lig 1'de Marsilya, deplasmanda karşılaştığı Brest'i 4-1 mağlup etti. Takımının 90+2'de 4. golünü kaydeden milli futbolcu Cengiz Ünder, kariyer rekorunu kırdı.


Marsilya, Fransa Lig 1'de deplasmanda karşılaştığı Brest'i 4-1 mağlup etti. Marsilya, bu sonuçla ligde 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucu 50 puanla 2. sıraya yükseldi.


Sezon başında Roma'dan kiralık olarak Marsilya kadrosuna katılan Cengiz Ünder, Brest deplasmanında takımının 4. gölünü kaydetti. Bu sezon çıktığı 34 müsabakada 10. golünü atan milli yıldız, kariyer rekorunu kırdı. Fransa Lig 1'de 8, Fransa Kupası ve Avrupa Ligi'nde ise 1'er gol atan milli futbolcunun 3 de asisti bulunuyor.


Sezon sonuna kadar Marsilya takımında kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki Ünder, daha önce 2016-2017 sezonunda Medipol Başakşehir formasıyla 43 karşılaşmada 9 gol atmıştı.

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Cengiz Ünder, Fransa’yı sallıyor! Kariyer rekorunu kırdı…
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